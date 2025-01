Potenza, convocato il Consiglio comunale. Ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 22 Gennaio 2025 alle ore 08:30, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:

Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

Comunicazione ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in merito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 28/12/2024 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 – II (Seconda) variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d),del D. Lgs. n. 267/2000.”

Surrogazione del consigliere comunale sig. Giuseppe Pernice con la sig.ra Antonella Tancredi e convalida della nomina.

Modifica composizione delle Commissioni Consiliari permanenti.

Interrogazione presentata dal consigliere Di Noia relativa a: “Messa in sicurezza del tratto di recinzione Istituto Comprensivo Bonaventura-Torraca-Via Marconi 104”.

Interrogazione presentata dai Gruppi di Centro Destra relativa a: “Richiesta chiarimenti sui lavori di allargamento della sede viaria di Via D. Di Giura, tratto all’intersezione con il rondò Tre Cancelli”.

Interrogazione presentata dal consigliere Blasi G. ed altri relativa a: “Stato di attuazione delle azioni propedeutiche al dare il via alla Fondazione Teatro Stabile”.

Interrogazione presentata dal consigliere Aiello relativa a:”Stato dei campetti da Basket all’aperto in città”.

Mozione urgente presentata in Aula dalla consigliera Blasi ed altri su “Emergenza idrica Città di Potenza”.

Regolamento per il riconoscimento del Forum Giovanile del Comune di Potenza – Proposte di modifica.

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

Intervento 1: Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali:

– Strada comunale via di Costa della Gaveta,

– Varco D’Izzo,

– Tiera Tufaroli, Via S. Antonio La Macchia.

Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi.

Intervento 2: Acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente, a seguito di cessione bonaria, di terreni occorsi per interventi di ripristino provvisorio lungo la strada comunale Via Costa della Gaveta.

Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Locale per conto terzi – Approvazione.

Approvazione della Relazione sul Controllo strategico al 31 ottobre 2024.