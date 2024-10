Potenza, convocato il Consiglio Comunale. Ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 31 ottobre 2024, alle ore 08.30, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

2. Interrogazione presentata dai consiglieri Vigilante ed altri su “Chiusura del Centro Socio-Educativo Diurno Rotary di Bucaletto”.

3. Modifica composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

4. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°65/2024 del Giudice di Pace di Potenza favorevole al sig. omissis. Importo: € 162,60.

5. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dal Decreto Ingiuntivo n°383/2024 del Giudice di Pace di Potenza (rif. sent. 1176/2023 dello stesso giudice) favorevole alla sig.ra omissis. Importo: € 596,84.

6. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°272/2024 del Giudice di Pace di Potenza favorevole alla sig.ra omissis. Importo: € 162,60.

7. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°9/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore della sig.ra omissis. Importo: € 257,40.

8. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°433/2024 per l’importo: € 3.425,86. Rif. F.V.

9. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza – Sezione 2 – n°400/2022 per l’importo di € 2000,00. Rif. COVIVIO SA.

10. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°127/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: € 188,91.

11. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°467/2023 del Giudice di Pace di Potenza a favore del sig. omissis – Importo: € 198,48.

12. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°228/2024 del Giudice di Pace di Potenza a favore della sig.ra omissis. Importo: € 162,60.

13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Potenza (Sezione Civile) n°776/2020 – Liquidazione compensi spettanti al C.T.U. (ing. Luciano Gioscia) per un importo complessivo di € 799,33.

14. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°82/2024 per l’importo di € 1.427,03. Rif. Omissis.

15. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza N°562/2024 per l’importo di € 1.971,12. Rif. C.V.

16. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n°267/2000, derivanti dalla Sentenza Esecutiva del Tribunale di Potenza n°1222/2024 per l’importo di €2.694,50. Rif. P.N.

17. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici della Basilicata n.1/2024 per l’importo di €8.821,83, Rif. L. e V.

18. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°435/2024 per l’importo di € 2.353,14. Rif. F.P..

19. Ratifica della Deliberazione di Giunta comunale n°240 del 03/10/2024 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 – Terza Variazione del Bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000”.

20. Quarta Variazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026

21. Proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio PEDIBUS.

22. Regolamento per il riconoscimento del Forum Giovanile del Comune di Potenza – Proposte di modifica.