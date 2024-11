Potenza: convocato un consiglio regionale straordinario! Ecco i dettagli

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, venerdì 29 novembre 2024, alle ore 14.00, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 a Potenza.

Primo punto all’ordine del giorno, le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm.ii. (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 4 del 15 ottobre 2024).

L’Aula proseguirà i lavori con l’elezione dei tre componenti della Consulta di garanzia statutaria della Regione Basilicata (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 5 del 15 ottobre 2024).

Infine, all’attenzione dell’Assemblea, la nomina delle componenti della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna (Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 6 del 15 ottobre 2024).

La diretta della seduta del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e può inoltre essere seguita attraverso il profilo X @CRBasilicata.