Potenza, Crisi idrica: il Sindaco ha incontrato l’Amministratore unico di Acquedotto lucano. I dettagli

Il Sindaco di Potenza, “preoccupato per la cittadinanza a causa della carenza di acqua”, ha contattato e ricevuto al secondo piano del Palazzo di Città l’Amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, per discutere dell’emergenza e fare il punto della situazione sulle attività realizzate e riguardo ai progetti futuri sulla rete idrica del capoluogo.

L’incontro si è focalizzato sul “necessario miglioramento del servizio idrico e la sostenibilità della infrastruttura“.

La rete di distribuzione idrica di Potenza, come noto, è un sistema complesso che serve non solo il centro urbano, ma anche le aree periferiche e rurali, ha spiegato l’Amministratore al Sindaco.

Ha aggiunto Andretta:

“Attualmente, la rete è alimentata da 5 serbatoi cittadini e un partitore principale situato a Portasalza, che supporta il centro storico, la zona più alta della città, a una quota di 820 metri sul livello del mare.

Negli ultimi decenni, lo sviluppo delle aree periferiche ha portato alla costruzione di numerose unità abitative, spesso senza un criterio costruttivo omogeneo, contribuendo a un aumento delle perdite idriche.

Nel 2024, sono stati effettuati ben 529 interventi di manutenzione sulla rete, con una media di 76 interventi mensili negli ultimi mesi.

Tuttavia, la crisi idrica attuale ci impone di essere prudenti.

Purtroppo, infatti, nonostante gli interventi realizzati e da realizzare, le modifiche climatiche che hanno visto da giugno a oggi la quasi totale mancanza di pioggia, non stanno aiutando a migliorare la situazione.

Ciò nell’immediato vedrà difficilmente lo scongiurarsi del protrarsi delle interruzioni”.

Nel corso dell’incontro si è inoltre discusso dei lavori programmati per la sostituzione di condotte ammalorate, previsti a breve.

Ha spiegato Andretta:

“Questi interventi, progettati e finanziati nell’ambito del programma React-EU, interesseranno oltre 11 km di rete, per un investimento complessivo di 2,1 milioni di euro.

Mentre per attivare le nuove condotte, che si estendono per circa 13 km, sarà necessario rinnovare i collegamenti tra le abitazioni e le condotte stesse.

Questo comporterà la chiusura dell’erogazione per le abitazioni interessate per diversi giorni.

Inoltre, durante la fase di lavaggio, si verificherà una significativa perdita di acqua, con la conseguente sospensione dell’erogazione per molte altre utenze, sia a monte sia a valle dei tratti che si andranno a sostituire.

È fondamentale che questi lavori vengano eseguiti in modo tempestivo per garantire un servizio idrico efficiente e sicuro per tutti i cittadini.

Aggiuntivi investimenti previsti per i prossimi mesi, pari a 3 milioni di euro, destinati a migliorare ulteriormente la rete idrica di Potenza.

Fondi cruciali per affrontare le sfide legate all’emergenza idrica e per implementare misure di controllo e monitoraggio più efficaci”.

Ha sostenuto il Sindaco durante l’incontro:

“La salute della nostra rete idrica è fondamentale per il benessere della comunità.

Siamo determinati a lavorare insieme ad Acquedotto Lucano per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile e di qualità per tutti i cittadini di Potenza.

È nostro dovere investire nel futuro della nostra città, perché ogni goccia conta.

Anche perché, come pure ci ricordano giustamente le famiglie, gli studenti e i cittadini tutti che stanno pagando il dazio delle interruzioni delle ultime settimane, va posto urgente rimedio al problema anche per una questione igienico sanitaria”.

L’Amministratore Andretta si è infine soffermato sulla:

“rete idrica che presenta una complessità particolare a causa della conformazione del territorio e della sua estensione, che supera i 650 km.

Riguardo alle condutture già pronte, è opportuno sottolineare che, considerando l’attuale crisi idrica, non sono state attivate.

Questa decisione è motivata dalla volontà di evitare sprechi d’acqua e di non aggiungere ulteriori interruzioni a quelle che già si stanno applicando.

Siamo impegnati a realizzare un piano ambizioso per Potenza, che non solo migliorerà la rete idrica, ma garantirà anche la sostenibilità delle risorse idriche per le generazioni future.

Lavoreremo a stretto contatto con il Comune per portare avanti questi progetti e affrontare le sfide che ci attendono”.

L’incontro con Acquedotto Lucano ha “confermato l’importanza di una collaborazione sinergica tra le istituzioni per il bene della collettività e l’esigenza di intervenire urgentemente sulle criticità che investono il capoluogo” come chiesto con determinazione dal Sindaco.