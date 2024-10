Barile: la Sagra d’Eccellenza Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture si conferma un grande evento enogastronomico lucano. I dettagli

La Sagra d’Eccellenza “Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture” di Barile si conferma un grande evento enogastronomico lucano.

Tantissimi i turisti, visitatori e camperisti provenienti specie dalle regioni Puglia e Campania che hanno partecipato lo scorso week end alla manifestazione giunta alla ventottesima edizione promossa dalla Pro Loco Barile con il sostegno del Comune di Barile, della Regione Basilicata e del Parco Naturale del Vulture e con il patrocinio di Eventi Green, Magazzini Sociali, Apt Basilicata, Tg7 Basilicata, Ente Pro Loco Italiane e Pro Loco Basilicata.

Il Presidente Pro Loco Barile e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa dichiara:

“siamo soddisfatti dei tanti apprezzamenti ricevuti per la buona riuscita dell’evento enogastronomico che inaugura le sagre autunnali lucane che in maniera crescente riscontrano un alto gradimento di numerosi turisti che scelgono di trascorrere qualche giorno nei paesi lucani per degustare i prodotti tipici e alla scoperta del ricco patrimonio culturale materiale ed immateriale.

Ringraziamo il Comune, il Parco e la Regione per il sostegno che rappresenta un investimento importante sui territori per mantenere vive le tradizioni e creare quell’animazione territoriale che tanto piace ai turisti.

E un grazie particolare va ai volontari della Pro Loco Barile Nicola Grimolizzi, Renato Paternoster, Alessandra Altomonte, Lorenzo Gagliardi, Yohannes Paternoster, Pietro Verrastro, Akli Kocaqi, Mariolina Luongo e Angelica Grimolizzi per l’impegno, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, ai volontari Anpas, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri Melfi per la preziosa collaborazione ed alle tante aziende locali sostenitrici”.

Gli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto che hanno preparato e fatto degustare il piatto tipico arbereshe “Tumact Me Tulez” sottolineano:

“siamo felici dei tanti complimenti ricevuti e onorati di mantenere viva la tradizione enogastronomica barilese e ringraziamo per la collaborazione Antonio Parrini, Gianmarco Tirico, Luciano Restivo, Mirela Rosca, Gianni Bracuto, Piermauro Tirico, Walter Strozza, Maria Teresa Valvano e Carlo Caputo “.

Molto apprezzati i vini Aglianico del Vulture Doc delle aziende vitivinicole.

Tanti gli eventi culturali della due giorni barilese che ha visto la partecipazione di:

Miss Universe Basilicata Manuela Matera con la mostra fotografica “La Basilicata non esiste” di Teodoro Corbo,

la presentazione del “Realverso Lucanum: Artieri e Gaming per la valorizzazione innovativa del territorio” a cura di Vito Santarcangelo e Alessandro D’Alcantara,

l’esposizione fotografica “Raccontiamo l’Ulivo” di Rocco Scattino presso l’Oleificio Fullone in Largo Garibaldi,

la mostra di pittura “Artisti Lucani in Mostra” con le opere di Maria Teresa Romeo, Francesca Fittipaldi, Rossella Barbante, Emanuela Di Mare e Salvatore Malvasi,

l’esposizione di artigianato artistico lucano a cura di Giovanna Santarsiero, Berardino Galasso e Michela Marino lungo Corso Vittorio Emanuele.

Sabato pomeriggio si è svolto il convegno dal tema “Strategie di sviluppo per le aree interne lucane tra turismo, ambiente e cultura” presieduto dall’Assessore regionale all’Ambiente Laura Mongiello con la partecipazione di:

Antonio Murano Sindaco Comune Di Barile,

Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata e Pro Loco Barile,

Francesca Di Lucchio Presidente Parco naturale regionale del Vulture, Nicola Vertone Presidente Gal Lucus,

Giovanni Quaranta Professore ordinario di Economia e Politica Agroalimentare presso l’Unibas,

Rosanna Salvia Professore Associato di Economia e Politica Agraria presso l’Unibas,

Luigi Cerruti dirigente FederComTur CulturItalia.

Ad inaugurare la Sagra d’Eccellenza riconosciuta dall’Ente Pro Loco Italiane è stato il gruppo folk Kroj – Intercultura di Barile presieduto da Giovina Paternoster ed il recital di poesie dello scrittore Emilio D’Andrea con “I ragazzi dell’organetto”.

Alle aziende vitivinicole ed olearie barilesi è stata consegnata la benemerenza “Ambasciatori della Lucanità nel Mondo” dalla Pro Loco Barile e dal Comune di Barile.

Nella giornata di domenica mattina è stato presentato il libro dello Chef Giuseppe Sciaraffa “55 ricette che fan bene al cuore” con la partecipazione del Consigliere regionale Michele Napoli.

Mentre domenica pomeriggio si è tenuta la presentazione del libro di Emilio D’Andrea “Canti d’amore e morte al grido dei briganti” con la partecipazione dell’Assessore regionale Cosimo Latronico.

Grazie alla Fidas donatori sangue Barile per sensibilizzare alla cultura del dono del sangue si sono svolti due spettacoli di intrattenimento con Wonderland e Cosmo Show in Largo Garibaldi.

Nelle due giornate si sono esibiti gli artisti: Mirko Gisonte, Agostino Gerardi con lo spettacolo musicale “Il meglio del folk lucano”, la Motus Band e la Power Drum Band del maestro Francesco Roccia che hanno riscosso tutti particolare successo coinvolgendo il numero pubblico presente.