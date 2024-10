Per il Parco regionale Gallipoli Cognato importante il riconoscimento nazionale. Ecco di che cosa si tratta

“E’ molto importante il riconoscimento nazionale istituito dalla Federazione Rinascita forestale e Ambientale (FeRFa), che oggi attribuisce al Parco regionale Gallipoli Cognato con sede ad Accettura, l’assegnazione della Bandiera Verde Parchi e Foreste”.

Lo sottolinea l’assessore all’Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello.

Aggiunge l’assessore:

“Pochi giorni fa abbiamo inaugurato la prima ciclovia che copre tutto il territorio del Parco e tra qualche giorno sarà presentato il primo prototipo per la distribuzione dei dati per la valutazione del livello di sostenibilità di questa importante area della nostra regione.

Un plauso va sicuramente alla gestione attenta dell’ente.

La Regione Basilicata investe sempre più nella valorizzazione del soprassuolo forestale, come ci richiede la Commissione Europea in base ai prossimi obiettivi da raggiungere per il 2050.

La multifunzionalità delle foreste, nostre alleate nella lotta ai cambiamenti climatici, è tra le priorità anche per fare economia da questo importante patrimonio.

Sono diversi i progetti finanziati e volti a implementare azioni concrete, per rafforzare la conoscenza del nostro patrimonio ambientale e forestale.

Continuiamo a investire sulle nuove generazioni, bene quindi ogni iniziativa o appuntamento per sollecitare alla cura e al rispetto dei nostri habitat e per sostenere anche lo sviluppo delle nostre aree interne”.