Potenza: da oltre 40 anni Franco e Fabio di “Motor France” investono nel territorio con ben 42 collaboratori! Ecco la loro storia di successo

“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa”.

È quanto sosteneva l’economista austriaco Peter Ferdinand Drucker.

Riconoscere chi svolge il proprio lavoro con passione è semplice dal momento che, anche solo parlandoci, si ha la certezza che non cambierebbe mai strada per nessun motivo al mondo.

Ogni sacrificio è fatto per inseguire un obiettivo stimolante e, attraverso conoscenze, competenze, abilità, emozioni e capacità relazionali, si raggiungono traguardi importanti edificando il proprio operato su un terreno professionale che si può tranquillamente chiamare “casa”.

Così negli anni, a Potenza, è nata una società “formato famiglia” dal capitale umano, in continua evoluzione e crescita.

Parliamo della Concessionaria Motor France, azienda con 4 sedi sul territorio, il cui obiettivo è fornire servizi di elevata qualità.

42 le persone che animano l’azienda, costantemente in aggiornamento, formate per soddisfare tutte le aspettative sia dei clienti che del mercato in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza.

A spiegarne i dettagli alla nostra Redazione è Fabio Sarra, Direttore della Concessionaria dal 2002:

“La Motor France nasce oltre 40 anni fa, nel 1976, ed è stata creata da diversi soci, tra cui mio padre Francesco Paolo Sarra, che accettò, da Matera, la sfida di aprire una concessionaria Peugeot nel potentino.

Mio padre, per tutti “Franco“, guardava con attenzione allo sviluppo dell’azienda, è stato vigile ma mai invasivo.

La sua storia è iniziata da Via Appia e lo ha visto integrarsi con il territorio e la città.

Una realtà che ha sempre mantenuto forte il valore delle risorse umane e che ancora oggi vive nel settore dell’automotive.

Il marchio Peugeot lo abbiamo sposato, ed è rappresentativo della famiglia, consolidando una realtà che ha un legame con il territorio e tutte le persone che ci hanno permesso di crescere.

Anche tra colleghi abbiamo una storicità importante.

Basti pensare che nell’ultimo anno alcuni di questi sono andati meritatamente in pensione dopo 40 anni, avendo cominciato a lavorare con mio padre.

E’ fondamentalmente la storia di una Regione, poichè i miei genitori partendo da Matera hanno aperto a Potenza. Poi è toccato a me tornare nel territorio materano”.

Così negli anni l’azienda si è resa più competitiva, conquistando diversi marchi.

Precisa il Direttore Sarra:

“Il primo tra questi è Kia, marchio che nasce in una conglomerata diversa da quella della Peugeot.

Lo abbiamo preso quando a Potenza non era ancora conosciuto ma oggi, per il marchio, siamo una realtà importante con la quale progettiamo ulteriori sviluppi.

Subito dopo fondamentale è stato investire nel mondo di distribuzione ricambi originali (in particolare del gruppo Stellantis e non solo), con cui riforniamo Calabria, Puglia, Campania e Basilicata, nell’ottica di sviluppo del territorio e di passione per il nostro punto di partenza.

Successivamente abbiamo aperto a Matera come Citroen e noi, avendo lì parte della nostra famiglia, accettiamo questa sfida con un investimento importante.

Nel corso del 2019 ci viene poi proposto il DS store, un marchio premium (oggi anche base di Lancia e Alfa Romeo).

Nel 2020 è poi arrivata la pandemia ma, dopo due mesi di cassa integrazione, abbiamo ricominciato normalmente le nostre attività per poi chiudere a dicembre l’investimento DS che ci vede concessionari da Altamura fino a Praia a Mare.

Iniziamo così ad avere un taglio che guarda Potenza e Matera, la Murgia, il basso salernitano e Praia.

L’obiettivo che stiamo perseguendo con il gruppo e che ci auguriamo di raggiungere nel 2023.

Una bella spinta la stiamo dando anche sull’usato.

Attualmente la nostra nuova sfida è anche il marchio Opel.

Un ulteriore punto di partenza che vogliamo consolidare.

Dopo Potenza, ci stiamo preparando per aprire anche su Matera. Il marchio nasce in Germania ma la nostra idea è quella di ridare un valore importante nel territorio.

Un obiettivo che ci vede lavorare sul meccanismo di crescita.

Purtroppo la nostra Terra non è aperta, dovrebbe sfruttare la sua centralità anche attraverso le infrastrutture.

Circolare per lavoro sulle strade lucane è un limite.

Le condizioni non sono ottimali, non c’è un’occasione reale di sviluppo“.

Un percorso di vita e di crescita professionale che ci auguriamo possa essere di esempio e di ispirazione per i tutti i giovani e coloro che inseguono il sogno di aprire un’azienda nella propria terra, anziché lasciarla, offrendo lavoro e formazione.

Non a caso il motto aziendale è: “società di capitale umano”.

Facciamo i complimenti a Franco e Fabio di Motor France che da oltre 40 anni, con ben 42 dipendenti e 5 marchi, hanno deciso con coraggio di lavorare e investire qui in Basilicata per offrire, con attenzione, professionalità e serietà, il meglio a tutti i propri clienti.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)