Potenza: doni speciali per i bambini e le bambine della Pediatria! L’iniziativa

Younicef Potenza è lieta di comunicare che martedì 28 dicembre 2021, alle ore 11:30, nell’atrio dell’ingresso principale dell’Ospedale San Carlo a Potenza, ai 15 piccoli attualmente ospiti del reparto Pediatria saranno consegnati i regali sospesi UNICEF 2021.

Per il secondo anno consecutivo, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale, dr. Giuseppe Spera, con il dr. Sergio Manieri, direttore del reparto Pediatria, hanno accettato di accogliere nell’atrio Francesca Pace, Younicef Potenza con Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza e Anna Maria Giambrocono per la consegna del regalo sospeso.

Il “Regalo sospeso” è un’iniziativa dell’UNICEF Italia, realizzata quest’anno in collaborazione con Clementoni, con l’obiettivo di consegnare a 2.000 bambini — ospitati in strutture ospedaliere e in case famiglia in Italia — speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo.

Ogni Regalo è una valigetta piena di giochi e colori, che contiene un activity book, puzzle, kit per colorare e carte mimo.

Attraverso questo gesto di solidarietà anche tanti bambini vulnerabili nel resto del mondo beneficeranno dei programmi di sostegno e protezione dell’UNICEF.

A Natale, donando 10 € all’UNICEF, oltre 110 persone della provincia di Potenza hanno contribuito a fare un regalo speciale alle bambine e ai bambini in ospedale e nelle case famiglia in Italia e sostengono i progetti UNICEF nel mondo.

Con 10 euro si donano 20 quaderni e 20 pacchi da 10 penne per sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione delle bambine e dei bambini.

La campagna continua.

Potete dare il Vostro contributo:

chiamandoci allo 0971/472042;

mail comitato.potenza@unicef.it .

Ogni regalo sospeso è un sorriso che resta.a

