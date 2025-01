Potenza, due volontarie UNICEF portano nelle scuole questo progetto di educazione ambientale. Ecco i dettagli

Dal 7 Gennaio Luciana Mecca e Benedetta Vaglio, le due giovani volontarie del Servizio Civile Universale UNICEF di Potenza, hanno ripreso i laboratori di educazione ambientale nell’Istituto Comprensivo “Milani-Leopardi” di Potenza.

Dal mese di Ottobre 2024, con tre incontri in tutte le quarte e quinte della scuola primaria e nelle tre classi della scuola secondaria di primo grado, nella sede centrale dell’istituto e a Bucaletto, hanno portato avanti il progetto “Realizziamo insieme la sostenibilità. La cittadinanza attiva per la promozione di modello di sviluppo sostenibile”.

Mario Coviello, presidente Comitato UNICEF Potenza, spiega:

“La lotta al cambiamento climatico e la promozione della sostenibilità a 360 gradi rappresenta ogni giorno di più una sfida per l’umanità.

La mancanza di acqua a Potenza e in tanti altri comuni della provincia, l’incendio che sta distruggendo Los Angeles, sono gli ultimi esempi che dimostrano che “non c’è più tempo da perdere”.

Le conseguenze del cambiamento climatico sulla vita delle persone e dell’ambiente sono sempre più gravi e i minori sono quelli che ne pagano e pagheranno il costo maggiore.

UNICEF lotta per difendere i diritti delle bambine e dei bambini in 196 paesi nel mondo e questo progetto ha come obiettivo principale formare alla consapevolezza che tutti i bambini hanno il diritto ad avere acqua da bere, cibo da mangiare, e aria pulita.

Hanno il diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro.

Forse non esiste una minaccia maggiore per i diritti della prossima generazione di bambini di quella di vivere su un pianeta “in fiamme”: i cambiamenti climatici hanno il potenziale di minare tutti i diritti di base.

Luciana e Benedetta si sono formate con i materiali di “Scuola per i diritti UNICEF” e verificano, ogni settimana, le attività che portano avanti con le docenti delle classi e con gli altri volontari e volontarie del Servizio Civile UNICEF che operano in molte regioni d’Italia.

I laboratori di educazione ambientale educano al rispetto della terra “che ha la febbre” e con esercitazioni pratiche se ne spiega il perché.

Educano al consumo consapevole dell’acqua, anche con gesti semplici come lavarsi i denti usando il bicchiere con l’acqua e non sciacquando i denti dal rubinetto, dell’aria con laboratori sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Attraverso l’ausilio di un video UNICEF illustrano “ Gli obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’Agenda 20-30.

Il progetto ha già realizzato incontri di restituzione con i genitori degli alunni delle quarte e quinte della scuola primarie che hanno ascoltato l’invito dei loro figli con video, disegni, racconti che insegnano a non sprecare il cibo, a non fumare sigarette, comprese quelle elettroniche, a rispettare l’ambiente, partendo dal verde dei quartieri dove abitano.

Da gennaio a giugno le volontarie Benedetta e Luciana completeranno gli incontri con le classi della scuola media e incontreranno tutte le prime, seconde e terze classi delle scuole primarie “ Albini” e “ Rodari” della Leopardi.

Nel mondo ci sono 2,3 miliardi di minori che rappresentano il 30% della popolazione mondiale, quella che sarà maggiormente colpita dal cambiamento climatico.

Il Servizio Civile Universale UNICEF di Potenza fa, nel suo piccolo, la sua parte perché le giovani generazioni hanno il diritto di vivere in un mondo sicuro e pulito”.