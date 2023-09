Potenza e Rocco Papaleo nello spot sulla Basilicata presentato a Venezia! Le foto

La Lucana Film Commission a guida della nuova presidente Margherita Gina Romaniello ha presentato in anteprima a Venezia lo spot “Basilicata, il cinema vive qui” prodotto da LfC, ideato, diretto ed interpretato da un cast ed uno staff interamente lucano.

Ha detto in conferenza la presidente:

“Presentiamo alla Mostra del Cinema di Venezia una Lucana Film Commission che si porrà non solo come facilitatore, ma anche come editore di storie e racconti, che punterà su progetti autodeterminati, aventi come protagonisti personaggi tradizioni e vocazioni radicate nell’ humus culturale ed antropologico della Basilicata, e non solo su quelli portati dalle produzioni”.

Gli auguri di buon lavoro sono stati suggellati da Rocco Papaleo, che in Basilicata ha girato i suoi due film di maggior successo (Basilicata coast to coast e Scordato).

L’attore lucano ha inoltre interpretato un cameo nello spot del collettivo attrici ed attori lucani.

Potenza, Matera, Craco, i Calanchi, queste solo alcune delle location scelte per portare la nostra Basilicata a Venezia e sotto gli occhi di tutta Italia.

La visione dello spot, un racconto ironico ed appassionato su come chiunque arrivi in Basilicata alla fine non voglia più andar via (anche se si chiama James Bond o Ben Hur o possa volare ovunque perché si chiama Wonder Woman), ha regalato in sala i minuti finali del racconto di una Basilicata che conferma il suo voler essere sempre più una “terra di cinema”.

Aggiunge il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Un bellissimo contributo di attrici e attori lucani per promuovere la nostra bella Basilicata in un consesso storico e autorevole.

Si tratta di una lodevole iniziativa di Lucana Film commission che abbiamo sempre sostenuto.

Mi permetto di fare un ringraziamento speciale per Rocco Papaleo che è il principale ambasciatore della nostra regione in Italia e non solo.

Lo fa con il cuore e l’anima e questo vale per me più di ogni cosa”.

Ecco alcune immagini dello spot presentato a Venezia.

