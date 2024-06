Potenza: ecco i nomi dei consiglieri regionali della XII legislatura. Auguri di buon lavoro

Con la seduta inaugurale di oggi prende avvio la XII legislatura della Regione Basilicata.

Dopo l’assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere più anziano, Francesco Cupparo, e della più giovane di età, Alessia Araneo, l’Assemblea ha proceduto alla convalida provvisoria degli eletti, approvandola all’unanimità.

Il nuovo assetto del Consiglio regionale risulta così composto:

per FdI: Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Cosimo Latronico, Michele Napoli;

per Forza Italia: Gianuario Aliandro, Michele Casino, Francesco Cupparo;

per la Lega: Pasquale Pepe, Domenico Raffaele Tataranno;

per Azione: Nicola Massimo Morea, Marcello Pittella;

per Orgoglio Lucano: Mario Polese;

per il PD: Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese;

per il Movimento cinque stelle: Alessia Araneo, Viviana Verri;

per Basilicata Casa Comune: Angelo Chiorazzo, Giovanni Vizziello;

per Avs-Si-Psi-Basilicata possibile: Antonio Bochicchio.

Gianuario Aliandro (Forza Italia), nato a Marsicovetere (PZ) nel 1986, ha conseguito la maturità scientifica. Vive a Paterno dove svolge l’attività di imprenditore nel settore lattiero-caseario, continuando una tradizione di famiglia iniziata da tre generazioni. Dopo l’esperienza come Consigliere comunale del Comune di Paterno (PZ) iniziata nel 2016, nell’XI legislatura è stato Consigliere regionale con il gruppo Lega Salvini Basilicata e ha ricoperto il ruolo di capogruppo. Dal 1 gennaio 2024 è passato a Forza Italia. È stato presidente della I Commissione consiliare permanente (Affari istituzionali).

Alessia Araneo (Movimento Cinque Stelle) è nata a Melfi (PZ) nel 1991. Laureata in Filosofia e forme del sapere, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia morale e il Master in “Docente esperto nell’insegnamento in filosofia, scienze umane e storia”. Docente presso la Scuola Superiore di Bioetica, è autrice e coautrice di diverse pubblicazioni. È membro del Comitato Consultivo per la Programmazione culturale della Regione Basilicata, Portavoce presso il Comune di Melfi e Coordinatrice del Movimento 5 stelle per la Provincia di Potenza.

Antonio Bochicchio (Avs-Si-Psi-Basilicata possibile). Nato nel 1968 ad Avigliano (PZ), è laureato in Scienze Economiche ed è iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Potenza. Ha ricoperto la carica di Consigliere regionale nella decima legislatura ed è stato Presidente del gruppo PSI (Partito Socialista Italiano) e Vice Presidente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. È stato, altresì, Assessore con delega all’Ambiente, Lavori pubblici e Trasporto pubblico locale e vice Sindaco presso il Comune di Avigliano.

Michele Casino (Forza Italia). Nato nel 1960 a Irsina (MT) e si diploma come Tecnico di Ragioneria. È imprenditore nei settori dell’alta moda e della ristorazione. Inizia l’attività politica nel 2002 quando viene eletto Consigliere comunale della città di Matera e ricopre la carica di Presidente della Commissione Bilancio. Riconfermato Consigliere comunale nel 2007 e nel 2015, ricopre prima la carica di Assessore all’Igiene e alla Sanità e poi ai Lavori Pubblici. Nel 2018 è stato eletto Deputato della Repubblica e nel 2023 è stato nominato Assessore della Regione Basilicata allo Sviluppo Economico, Formazione e Sport.

Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune). Nato a Chiaromonte (PZ) nel 1973, si laurea in Lettere e Filosofia. Ha iniziato a lavorare all’interno del movimento cooperativo, ricoprendo incarichi nel CdA di diversi organismi cooperativi. Nel 1999 fonda l’Associazione Giovane Europa di cui è Presidente e con la quale ha organizzato tante manifestazioni a cui hanno preso parte personalità nazionali e internazionali. Nel 1999 fonda Auxilium Società Cooperativa Sociale che sviluppa e gestisce servizi sanitari, socio assistenziali, sociali ed educativi. È stato membro del CECOP-CICOPA Europe e Vice Presidente dell’AGCI.

Carmine Cicala (Fratelli d’Italia). Nato a San Martino D’Agri (PZ) nel 1973. Laureato in Giurisprudenza, è imprenditore nel campo dell’edilizia presso l’azienda di famiglia. Precedentemente, dal 1999 al 2004, ha ricoperto la carica di Consigliere del Comune di Viggiano. Eletto Consigliere regionale nel 2019, dal 6 maggio dello stesso anno è stato Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della Crlm. Nel dicembre 2019 nominato dall’Assemblea Conferenza dei Presidenti alla guida del Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e promozione della legalità.

Roberto Cifarelli (Partito Democratico). Nato a Matera nel 1963. Laureato in Scienze Geo Topo Cartografiche, intraprende il suo percorso politico a 29 anni nel 1992 come amministratore comunale di Matera. Dal 2000 al 2010 è stato Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana. Eletto Consigliere regionale nel 2013, è stato Assessore alle Attività produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica, Formazione e Sport. Rieletto nel 2019, ha rivestito l’incarico di capogruppo del Pd e ha fatto parte della Giunta per le Elezioni e della Giunta per il Regolamento. È stato componente della I, II e IV Ccp e Vicepresidente della III Ccp.

Francesco Cupparo (Forza Italia) è nato a Francavilla in Sinni (PZ) nel 1956. Geometra, è stato imprenditore, titolare e amministratore della società C&P Srl, azienda operante nel settore della prefabbricazione stradale fino al 2018. Ha ricoperto prima la carica di Consigliere comunale (dal 1997 al 2006) e poi quella di Sindaco del Comune di Francavilla in Sinni (dal 2011 al 2019). È stato Vice Presidente dell’Area Programma “Lagonegrese-Pollino”. Nel 2019 è stato eletto Consigliere regionale nella lista di Forza Italia. Nominato Assessore regionale alle Attività Produttive e alle Politiche Agricole.

Maddalena Fazzari (Fratelli d’Italia). Nata nel 1977 a Potenza, ha conseguito il diploma presso l’Istituto Statale d’Arte – settore Architettura e Arredamento. Nel 2019 è stata eletta Consigliera comunale del Comune di Potenza (Fratelli d’Italia) e dal 2022 ha ricoperto la carica di Assessore all’Ambiente ed Energia e Campagne. È socia, responsabile di gestione e coordinamento dell’azienda REBIRTH21 e amministratrice e socia unica della società VALES srls. Precedentemente è stata addetto tecnico-amministrativo presso il Comune di Potenza.

Piero Lacorazza (Partito Democratico). Nato nel 1977 a Potenza, ha conseguito la maturità scientifica a Marsiconuovo. Giornalista, autore e direttore editoriale della rivista www.civiltaappennino.it, è stato fondatore e direttore della Fondazione Appennino ETS. È componente del Consiglio scientifico didattico Master ARINT di II livello – Architettura e progetto per le aree interne e per i piccoli paesi, dell’Università Federico II di Napoli. È stato Presidente della Provincia di Potenza, dell’UPI Basilicata e del Consiglio regionale della Basilicata oltre che consigliere regionale nella X legislatura.

Cosimo Latronico (Fratelli d’Italia) è nato nel 1958 e vive a Nova Siri (MT). Laureato in Scienze Politiche, ha ricoperto la carica di primo cittadino del Comune di Nova Siri dal 1980 al 1990. Nei dieci anni successivi (1990 – 2000) e poi dal 2005 al 2008 è stato Consigliere regionale e Presidente della I Commissione consiliare. Nel 2008 è stato eletto Senatore della Repubblica e nel 2013 Deputato. Dal 2018 al 2019 è stato assistente parlamentare accreditato presso il Parlamento europeo e dal 2022 ad oggi Assessore all’Ambiente, al Territorio e all’Energia della Regione Basilicata.

Piero Marrese (Partito Democratico). Nato a Policoro (MT) nel 1980, è cresciuto a Montalbano Jonico di cui è Sindaco dal 2015. Nel 2018 è stato eletto Presidente della Provincia di Matera, con riconferma della fiducia alle elezioni del 2022. Dal 2019 è Presidente dell’UPI (Unione delle Provincie d’Italia) Basilicata. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il master in Giurista d’impresa e il Dottorato di ricerca in Diritto Privato e Nuove tecnologie. Esercita la professione di avvocato dal 2007. Ha maturato anche esperienza di docenza e formazione dal taglio europeistico e sovranazionale.

Nicola Massimo Morea (Azione). È nato a Matera nel 1978. Laureato in Giurisprudenza e specializzato in Diritto Sanitario, ha conseguito il diploma di Alta formazione in Sanità con la tesi in “Analisi dei modelli aggregativi della domanda di beni e servizi in sanità”. Sindaco della città di Irsina (MT) dal 2015 ad oggi e, precedentemente, dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2015, è stato Consigliere comunale di Irsina e Vice Presidente dell’Area Programma Bradanica Medio Basento. È anche presidente della Conferenza Sindaci ambito socio-territoriale n.7 Basilicata e componente del direttivo Anci Basilicata.

Michele Napoli (Fratelli d’Italia). È nato nel 1970 e vive a Potenza. Laureato in Giurisprudenza è collaboratore della cattedra di Diritto Processuale Amministrativo all’Università di Salerno. Dal 1997 è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati. Ha iniziato l’attività politica nel 1999, diventando Consigliere comunale della Città di Potenza e ricoprendo diversi incarichi fino a quello di Vice Sindaco (dal maggio 2022) e Assessore ai Lavori pubblici, all’Università e Ricerca. Eletto Consigliere regionale nell’VIII, IX e X Legislatura, ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della Crlm.

Pasquale Pepe (Lega). Nato a Tolve (PZ) nel 1975 dove risiede. Laureato in Giurisprudenza, dal 2004 è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati. Ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Tolve (dal 2005 al 2010 e dal 2015 fino alla convalida dell’elezione a Consigliere regionale) e quella di Senatore della Repubblica (dal 2018 al 2022). Dal 2022 è Consigliere per il Sud del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Salvini e dal 2023 è Consigliere esperto per i rapporti istituzionali per il Sud del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Salvini. È stato Vice Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie.

Marcello Pittella (Azione). Nato nel 1962 vive a Lauria (PZ). Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Urologia ha ricevuto la laurea Honoris Causa in Politiche Sociali dall’Università di Honduras. Ha maturato esperienza come Consigliere provinciale e Consigliere comunale a Lauria, ricoprendo le cariche di Presidente del Consiglio provinciale di Potenza e Sindaco del Comune di Lauria. Nel 2005 approda alla Regione come Consigliere regionale. Riconfermato nel 2010 e nel 2019, diventa prima Assessore alle Attività Produttive e Vice Presidente della Giunta regionale e, poi, Presidente della Regione Basilicata.

Mario Polese (Orgoglio Lucano). Nato a Potenza il 1982 dove vive. Laureato in Giurisprudenza, con un percorso internazionalistico con lavori su globalizzazione economica e geopolitica con relativa pubblicazione, consegue un Master di II livello in “Diritto e Gestione dei Servizi Pubblici” presso la LUMSA a Roma. È stato ideatore e coordinatore del progetto sui trasporti “Leo Citizen”, in partner con il Parlamento europeo. È avvocato del Foro di Potenza dal 2012. Eletto Consigliere regionale nel 2015 e riconfermato nel 2019, ha svolto l’incarico di Vice Presidente del Consiglio regionale ed è stato componente della I, III e IV Commissione Consiliare permanente.

Domenico Raffaele Tataranno (Lega). Nato a Policoro (MT) nel 1980, risiede a Siena. Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Dermatologia e Venereologia, ha conseguito un master in Dermochirurgia presso l’Università di Siena. È dirigente medico di Dermatologia presso l’Azienda ospedaliera S. Carlo di Potenza. Coautore di pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. È stato sindaco di Bernalda per tre legislature (dal 2014 fino alla convalida dell’elezione a Consigliere regionale). Precedentemente ha conseguito la formazione specialistica in Amministrazione Municipale, promossa da ANCI Giovani.

Viviana Verri (Movimento Cinque Stelle). Nata nel 1986 a Taranto, vive a Pisticci (MT). Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito il master “ForsAM” presso la scuola Giovani amministratori “Publica” ANCI ed è iscritta all’Albo degli avvocati dell’Ordine di Matera. È stata consulente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi aziendali e startup di imprese digitali. È funzionario amministrativo – area dei Funzionari e dell’EQ settore amministrativo-contabile presso il Comune di Scanzano Jonico (MT). Precedentemente ha lavorato, sempre come funzionario amministrativo, presso il Comune di Pignola (PZ).

Giovanni Vizziello (Basilicata Casa Comune) è nato a Matera nel 1961. Medico Specialista in Ginecologia, si occupa di Fecondazione Assistita. Ha diretto diversi Centri, italiani ed esteri, ed è stato ricercatore per oltre quindici anni in un IRCCS. Ha all’attivo oltre trenta pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Due volte Consigliere comunale con delega assessorile, una volta Consigliere provinciale, attualmente è stato rieletto Consigliere regionale dopo l’esperienza della scorsa Consiliatura in FdI, quando ha ricoperto la carica di Consigliere Segretario e di Componente della Giunta per le elezioni e delle quattro Commissioni consiliari.

In seguito alla proclamazione degli eletti, in Aula si è sviluppato un dibattito nel quale dopo l’intervento del consigliere Latronico, teso a chiedere l’aggiornamento del Consiglio regionale al 26 giugno 2024 per espletare gli altri punti all’ordine del giorno riguardanti l’elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza, sono intervenuti il Presidente Bardi e i consiglieri Cifarelli, Vizziello, Verri, Lacorazza, Pittella, Araneo, Bochicchio, Pepe, Marrese, Tataranno, Morea e Napoli.

Latronico ha precisato che:

“questo aggiornamento è un tempo di lavoro e non di sospensione.

Difatti, il Presidente Bardi continuerà in questo frangente a tenere le opportune interlocuzioni per costruire un quadro programmatico esaustivo e funzionale per la nuova legislatura.

Sono certo che il Presidente continuerà la fase di interlocuzione con la maggioranza ma anche con l’opposizione per costruire il quadro programmatico all’altezza di una sfida decisiva che ha la XII legislatura”.

Da parte di tutti i consiglieri della maggioranza l’appello alla responsabilità di tutti “per non ridurre il dibattito ad argomenti strumentali considerato che la fretta non è il giusto viatico da seguire”.

Gli esponenti della minoranza hanno espresso il loro dissenso sulla proposta di aggiornamento del Consiglio regionale al 26 giugno, “data chiaramente successiva all’esito del ballottaggio tra i due candidati sindaci della città capoluogo”.

Da tutti i consiglieri dell’opposizione numerosi richiami:

“ai tanti temi sospesi a partire dal buco della sanità, la salute mentale, la viabilità e il trasporto pubblico locale fino ad arrivare alle politiche industriali e all’autonomia differenziata, senza dimenticare il gravoso problema del femminicidio. Il rinvio di tutti questi importanti temi – è stato sottolineato – non è politica ma solo esercizio del potere”.

Al termine della discussione l’Assemblea ha votato a maggioranza (13 voti favorevoli e 7 voti contrari) la proposta del consigliere Latronico.

Il Consiglio regionale è aggiornato al 26 giugno prossimo.