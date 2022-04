Potenza, elezioni 2022: ecco in quali Comuni della provincia si voterà

Il prossimo 12 giugno in Italia si apriranno le urne in contemporanea sia per il primo turno delle elezioni amministrative 2022 sia per i cinque referendum sulla giustizia che hanno ottenuto il disco verde da parte della Consulta.

Una sorta di election day come già accaduto nel settembre 2020 quando, a causa della pandemia, si decise di far svolgere negli stessi due giorni regionali, amministrative, suppletive e il referendum sul taglio dei parlamentari.

Cinque i referendum, tutti sul tema della giustizia, che saranno sottoposti al parere degli italiani:

riforma del Csm;

equa valutazione dei magistrati;

separazione delle carriere dei magistrati;

custodia cautelare;

abolizione della legge Severino.

Non sono stati dichiarati ammissibili invece dalla corte Costituzionale il referendum sulla cannabis, quello sull’eutanasia e quello sulla responsabilità dei magistrati.

23 i centri lucani dove si tornerà alle urne.

Questi i 17 chiamati al voto in provincia di Potenza:

Abriola;

Albano di Lucania;

Baragiano;

Bella;

Calvello;

Castelgrande;

Castelsaraceno;

Episcopia;

Latronico;

Marsico Nuovo;

Maschito;

Montemilone;

Palazzo San Gervasio;

Rapolla;

Ruoti;

San Costantino Albanese;

Vietri di Potenza.

Di seguito i 6 Comuni al voto in provincia di Matera:

Colobraro;

Grassano;

Policoro;

San Mauro Forte;

Scanzano Jonico;

Stigliano.

