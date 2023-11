Potenza, elezioni dei componenti del Consiglio Provinciale: ecco quando si terranno le operazioni di voto

Mercoledì 20 dicembre 2023 si terranno le elezioni dei 12 (dodici) componenti del Consiglio Provinciale di Potenza essendo trascorsi i due anni dal loro insediamento.

Lo ha stabilito il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano con il relativo decreto di indizione dei “comizi elettorali”.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00, il giorno 20 dicembre 2023, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Potenza in Potenza – Aula Consiliare II^ piano – Piazza Mario Pagano in Potenza mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la conclusione delle operazioni di voto e degli adempimenti ad esso collegati sempre nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Potenza in Potenza – Aula Consiliare II^ piano – Piazza Mario Pagano.

I Componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni compresi nel territorio della Provincia di Potenza in carica alla data del 20 dicembre 2023.

Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni della Provincia di Potenza.

L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici) e devono essere sottoscritte da almeno il 5 (cinque) per cento degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione pubblicata sul sito della Provincia di Potenza entro 30 giorni dalla data delle votazioni.

In applicazione del comma 72 dell’art. 1 della Legge n.56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

L’elettore può esprimere altresì un solo voto di preferenza per un candidato compreso nella lista.

Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le liste dei candidati a Consigliere Provinciale devono essere presentate all’Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la sede della Provincia – Piazza Mario Pagano – Potenza – III^ piano sala “V. Verrastro”:

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di mercoledì 29 novembre 2023 (ventunesimo giorno antecedente il giorno della votazione),

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di giovedì 30 novembre 2023 (ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione).

Le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenute nel manuale operativo che è pubblicato sul sito internet della Provincia nell'apposito banner denominato "Elezioni Consiglio Provinciale 2023" ed è disponibile presso l'Ufficio Elettorale Provinciale.

