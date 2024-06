Potenza, elezioni europee e amministrative: ecco gli ultimi dati sull’affluenza

Riaperti questa mattina alle ore 7:00 i seggi per le elezioni europee e amministrative.

Anche per la giornata di oggi gli aventi diritto potranno votare fino alle ore 23:00.

Diffusi i primi dati sull’affluenza.

Ieri sera, alla chiusura era superiore al 12%.

682 in tutto le sezioni interessate:

12,32% gli aventi diritto che hanno già votato

al 13,15% in provincia di Potenza

10,44% in quella di Matera.

Nei 52 comuni lucani chiamati anche a votare per le amministrative, l’affluenza è stata del 21,11% nelle 246 sezioni interessate, rispettivamente del 20,67% in provincia di Potenza e del 24.4% in quella di Matera.