Potenza, emergenza idrica: attivato il Centro operativo comunale! In distribuzione buste d’acqua

La Regione Basilicata ha istituito un Tavolo tecnico permanente per fronteggiare l’emergenza idrica schema Basento – Camastra, con il Comune di Potenza inserito quale componente;

Ttp che sarà di supporto all’Unità di crisi regionale attivata per la gestione dell’emergenza derivante dalla crisi idrica, con la finalità di garantire la più tempestiva attuazione delle misure necessarie per fronteggiare la “potenziale situazione emergenziale di crisi idrica per l’uso idropotabile e la zootecnia”, così come si legge nel provvedimento regionale.

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha inoltre attivato il ‘Centro operativo comunale’, proprio relativamente alla situazione idrica che riguarda anche la città di Potenza. Dalla giornata di ieri, (12 settembre 2024) il responsabile della Protezione civile comunale, Giuseppe Brindisi, ha comunicato che sono in distribuzione, grazie al lavoro del Gruppo comunale di Protezione civile, buste d’acqua potabile, presso la sede municipale di via Nazario Sauro, che possono essere richieste da tutti i cittadini che si trovino in una situazione di necessità.