Potenza, Falconeri: “Dopo aver pianto migliaia di morti e visto i nostri cari in rianimazione, occorre affidarsi alla scienza ed ai medici”

Scrive in una sua nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marco Falconeri:

“Occorre rispondere al comunicato stampa firmato dal capogruppo della Lega Gianmarco Blasi.

In un momento di grandi difficoltà, causate dall’emergenza Covid, la voce della Lega torna a farsi sentire per un attacco alla politica di Governo e di conseguenza ai rappresenti locali di quelle forze politiche che a suo dire si sarebbero voltate dall’altra parte di fronte alla crisi economica che ha colpito in particolare gli esercenti al pubblico.

Lo stesso poi aggiungere che le stesse comprese il Movimento 5 Stelle non può rappresentare la povera gente che sarebbe soggiogata da un clima di paura e limitazione della libertà.

Ricordo al collega consigliere che se al Governo ci fosse stato l’epigono Salvini forse il quadro epidemiologico in atto sarebbe ben più grave.

Sappiamo tutti quali messaggi in questi mesi il partito di riferimento di Blasi abbia lanciato agli italiani.

Prima aprire per produrre, poi chiudere tutto, adesso invece riaprire minacciando la piazza per ribellarsi ad un Governo oppressore che limita la nostra libertà.

Dovrebbe sapere che purtroppo e drammaticamente dalle stime epidemiologiche che se questa fase 2 fosse troppo veloce nelle riaperture si conterebbe una ricaduta con 155.000 persone ricoverate in terapia intensiva.

Peraltro e purtroppo, oggi si segnala in Italia una risalita dei decessi solo 382 nelle ultime 24 ore sui ricordo oltre 27.000 totali.

Dopo aver pianto migliaia di morti e visto i nostri cari ricoverati in rianimazione, adesso occorre affidarsi alla scienza ed ai medici.

Non saranno nè i rosari alternati ai bicchieri di mojto, nè le tesi pseudocomplottiste della Lega Nord a salvarci da questa epidemia senza pari ma la fredda razionalità di chi con senso di responsabilità sta regolando un lento e graduale alla ‘normalità’.

Sotto il profilo economico, non ci sono nel mondo attività che non siano state danneggiate da questa pandemia.

Le misure varate dal decreto Liquidità sono soltanto una di una serie di misure che il nostro Governo sta adottando con tutte le difficoltà.

Piuttosto, invito il consigliere Blasi a chiedere alla Lega componente della nutrita maggioranza che governa Potenza di dare spiegazioni sui modi e tempi di distribuzione delle mascherine arrivate dallo Stato come lamentato dagli stessi operatori comunali, oppure spieghi come mai i buoni spesa, sempre con i fondi inviati dal Governo, non siano ancora stati distribuiti ‘alla povera gente’ di cui il partito leghista si fa paladino.

Ricordo come proprio Salvini disprezzava il Reddito di Cittadinanza e le altre misure del welfare che oggi hanno fatto rete per salvaguardare le fasce più esposte della società.

Ricordo invece che il Movimento 5 Stelle di Potenza da sempre si è prodigato, per altro senza soldi di rimborsi elettorali in azioni di civismo ed anche in questo periodo, come ha potuto, ha collaborato con gli uffici delle politiche sociali per informare ed agevolare i cittadini sui servizi di assistenza forniti.

Pertanto nel rispedire al mittente le accuse indirizzate, confermo che di fronte a questa emergenza continuerò ad impegnarmi responsabilmente nell’interesse dei cittadini nella convinzione che solo con il buon senso potremo superare questa ardua prova”.

