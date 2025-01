Potenza, festa in provincia: è stato ordinato sacerdote il giovane Nicola Umberto Durante. Ecco le foto

“San Chirico Raparo vive un momento di storico, dopo Don Giovanni, da quel 2 Agosto 2008, la nostra comunità ha un nuovo consacrato.

Un figlio della nostra terra che ha abbracciato l’abito talare“.

Ha dichiarato il sindaco che continua dicendo:

“Un gioioso avvenimento per la nostra comunità segnata da una luminosa tradizione clericale che, con sapienza e santità, ha servito il popolo di Dio.

Don Nicola, raccogli un’eredità di notevole spessore.

Basti pensare all’Arciprete Pasquale Maria Bentivenga, fondatore del nostro Duomo, dell’Orfanotrofio e di Mons. De Sarlo, morto in concetto di santità.

La forza della testimonianza che vive nella memoria di ogni sanchirichese e continua ad essere tramandata, ci rende ancora oggi una comunità devota e unita nella fede.

Nicola Umberto negli anni trascorsi insieme a noi ha preso parte alla vita cittadina e religiosa con altruismo e dedizione, educato e accompagnato alla vita cristiana dalla sua famiglia.

Il Sacerdote è una delle figure più importanti in una comunità sopratutto in quelle più piccole come la nostra, infatti è il rappresentante diretto di nostro Signore, diventa un punto di riferimento, un amico, una guida per ciascuno di noi.

Don Nicola, il Signore ti ha voluto investire di questa enorme responsabilità e sappiamo bene, da persone che vivono la Chiesa, che le Sue scelte sono precise e mirate.

Ha sicuramente scelto bene e lasciandoti guidare da Lui e dalla Nostra Amata S.Sinforosa, di certo, saprai lavorare al meglio presso le tue comunità, la nostra inclusa.

Bisogna necessariamente evidenziare che il tuo Si a nostro Signore, arriva in un luogo ed in un momento importante: Vieni ordinato nel Santuario Diocesano della Famiglia all’apertura dell’anno Giubilare.

Una vocazione che in questo anno giubilare, rappresenta una chiamata per tutti noi, per continuare a riscoprire il valore del donarsi agli altri.

L’anno Giubilare ci guida verso la remissione dei peccati, verso la riconciliazione, verso la conversione, in un momento assolutamente caldo e centrale per la vita della Chiesa, vieni ordinato Tu, Don Nicola, e mi permetto di immaginare, il progetto divino era proprio questo.”

