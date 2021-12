Potenza: Flavio, ex studente di questa scuola, denuncia le difficoltà vissute dalle persone con disabilità! Ecco l’iniziativa

Si è tenuto al L. Da Vinci Nitti di Potenza l’incontro dibattito con Flavio Ostuni, autore del cortometraggio “Diversamente disabili”, proposto alle classi prime nell’ambito delle attività previste per favorire la diffusione della cultura inclusiva della scuola.

L’iniziativa nasce dalla necessità di sottoporre all’attenzione della comunità l’annoso problema delle barriere architettoniche presenti in piccoli e grandi contesti urbani.

L’obiettivo del cortometraggio è quello di sensibilizzare invertendo i ruoli, di qui il titolo premonitore di un capovolgimento di punti di vista volto a toccare le corde sensibili dello spettatore che, ridendo delle situazioni paradossali create, è quasi costretto ad una riflessione.

L’esperimento si può dire riuscito, dal momento che le studentesse e gli studenti chiamati in causa si sono espressi con interessanti commenti, animando un vivace dibattito con l’autore pronto a rispondere e a raccontarsi.

La storia di Flavio, ex alunno del L. Da Vinci Nitti, attore e autore del cortometraggio, è l’esempio di come un percorso scolastico compiuto con il supporto di figure professionali attente, come i docenti che lo hanno seguito e che continuano ad incoraggiarlo, possa condurre alla realizzazione dei propri sogni, anche quelli apparentemente irraggiungibili.

La Dirigente, prof.ssa Alessandra Napoli, e tutto il corpo docente si fanno promotori di eventi come questo, che mettono in situazione le studentesse e gli studenti, accompagnandoli nell’ascolto delle proprie emozioni e nell’elaborazione delle proprie considerazioni.

Fa sapere la scuola L. Da Vinci Nitti in via Ancona a Potenza che sarà possibile conoscere tutte le attività e i percorsi laboratoriali progettati partecipando agli Open Day calendarizzati.

Il primo avrà luogo Sabato 18 Dicembre alle ore 16:00.a

