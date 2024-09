Potenza, Frecciarossa pronto a ripartire: “aree interne tagliate fuori e sempre più isolate”. La denuncia di un cittadino

Sta per ripartire la circolazione del Treno Frecciarossa in Basilicata sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto ma c’è chi non ha colto pienamente in modo positivo la notizia.

Un cittadino denuncia alla nostra Redazione:

“Dal 15 settembre riprenderà la circolazione del treno Frecciarossa in Basilicata sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto.

Le fermate previste per l’alta velocità in Basilicata sono: Potenza, Ferrandina e Metaponto.

Aree interne tagliate fuori e sempre più isolate, bacino di utenza di una ventina di comuni con oltre 30mila persone, la fermata del Frecciarossa a Bella-Muro consentirebbe il collegamento con Roma in meno di tre ore.

I lavori di completamento della stazione sono in fase di ultimazione con una spesa di 15 milioni e sarebbe veramente una beffa vedere solo transitare il Frecciarossa senza fermarsi”.

Voi come la pensate?