Potenza: il Comune invita a questo evento tutte le associazioni culturali, religiose, di promozione sociale, organismi di volontariato. I dettagli

“Per valorizzare il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme ed espressioni, allo scopo di assicurare la continuità alle attività da realizzare nella città di Potenza, occorre, come abbiamo indicato nella delibera di Giunta comunale n. 210 dello scorso 5 settembre, programmare i cartelloni periodici e tematici“.

Così l’assessore alla Cultura Roberto Falotico che prosegue:

“Per questo motivo come Amministrazione comunale, che è soggetto promotore e co-organizzatore degli eventi culturali, invitiamo tutte le associazioni culturali, le associazioni di promozione sociale, gli organismi di volontariato, gli enti del terzo settore, le onlus, le cooperative sociali, gli enti religiosi, gli operatori culturali, i dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, l’Università della Basilicata, il Conservatorio di Musica ‘Carlo Gesualdo da Venosa’ di Potenza e i soggetti privati, a partecipare all’incontro fissato per il giorno 23 settembre 2024 alle ore 17,30, nella Galleria Civica”.

Ai lavori della conferenza sarà presente il Sindaco della Città, l’assessore Falotico e dirigenti e funzionari del Comune interessati alla programmazione degli appuntamenti culturali.