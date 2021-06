Potenza: il gelato di Caruso “sbarca” a Maratea ed è già un successo!

Ogni momento è un nuovo inizio.

Lo sa bene il Maestro gelatiere di Potenza Pina Caruso, da sempre orgogliosa di essere lucana.

Con la passione per il suo lavoro, valorizza il territorio lucano utilizzando in ogni prodotto materie prime della nostra Basilicata e adoperando il giusto connubio di gusto, tradizione e innovazione.

In laboratorio la Pina Caruso disegna il suo gelato partendo da quello che il territorio le offre come ispirazione di ciò che andrà a realizzare.

Il nome Caruso è tradizione, la stessa tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Nonostante le difficoltà della pandemia, la signora Pina non si è mai arresa.

Dopo aver aperto due punti vendita a Potenza (uno in Via Pretoria, 171 e l’altro Via Unità D’Italia, 67-69) e il terzo appena due anni fa a Castelmezzano, tra le Dolomiti Lucane, è la volta di una nuova “avventura” nella splendida Perla del Tirreno.

E’ proprio a Maratea, luogo turistico e dalla rara bellezza, che la signora Caruso ha inaugurato con orgoglio la sua nuova attività, apprezzatissima dai clienti più golosi.

Un’apertura ricca di novità come ha spiegato alla nostra Redazione la stessa signora Pina:

“Quando sono entrata nel nuovo locale mi sono davvero emozionata.

Da questo nuovo progetto ho davvero capito che tanta gente crede realmente in me.

Questo fa di “Caruso” una creatura di tutti.

Mi piace la collaborazione che si è creata tra le varie maestranze: architetto, fotografo, grafico, falegname.

Un vero lavoro di gruppo.

Il protagonista di questo nuovo locale è il gelato.

Nella grafica ho voluto raccontare un po’ la storia della mia famiglia, partendo in primis da Rosetta, mia madre (uno dei gelati porta il suo nome), poi mia figlia Elisabetta alla quale ho dedicato il gusto “Dolce Betty” e infine mio marito, sempre al mio fianco in ogni progetto.

Maratea ci farà testare la lontananza dalla nostra città ma contiamo in una prossima apertura fuori regione, in una città del Nord.

La mente è già in viaggio”.

Sapori della tradizione lavorati con ingredienti sani e genuini fanno da padrone in questa attività apprezzata dalle famiglie per decenni.

Complimenti alla signora Caruso che, con le sue idee genuine e innovative, permette agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.a

