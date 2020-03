Potenza: il Sindaco Guarente riceve la visita del nuovo Console Generale degli Stati Uniti a Napoli

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha ricevuto oggi in Municipio la visita di Mary Avery, nuovo Console Generale degli Stati Uniti a Napoli.

Guarente e Cannizzaro, nel corso del cordiale dialogo, hanno avuto modo di presentare le principali caratteristiche del capoluogo di regione e della comunità potentina.

In particolare, il Sindaco, invitato dalla Console per i festeggiamenti del prossimo 4 Luglio, ha invitato a sua volta la diplomatica statunitense a tornare a Potenza in occasione del 2021, per partecipare a una delle manifestazioni organizzate nell’ambito della sua designazione a ‘Città europea dello sport’.

Ecco quanto si apprende da un post pubblico:

“Oggi, insieme al Presidente del Consiglio comunale, Francesco Cannizzaro, abbiamo avuto l’onore di ricevere in Municipio la visita del nuovo Console Generale degli Stati Uniti, Mary Avery.

Prima del tour della Torre Guevara, del tempietto di s. Gerardo, del Teatro Stabile e delle scale mobili di santa Lucia, abbiamo parlato dei rapporti tra Stati Uniti e Basilicata, della città in generale e di Potenza città europea dello sport argomento, quest’ultimo, che ha suscitato molto interesse nel Console che – ce lo ha garantito – tornerà a farci visita proprio nel 2021″.

Così la Console Generale Mary Avery:

“È stato un piacere per me visitare la città di Potenza e incontrare il Sindaco Mario Guarente.

Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli mantiene da sempre ottimi rapporti di collaborazione con le istituzioni locali in tutta la regione. Coglieremo ogni opportunità per rafforzare ulteriormente questi legami”.

Di seguito alcune foto dell’incontro.