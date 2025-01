Potenza, Impianto pedonale meccanizzato via Cavour-via Vescovado: queste le modifiche alla viabilità

Il Comune di Potenza informa:

“Dal 7 gennaio è chiuso al traffico veicolare l’asse viario di via Vescovado, dall’intersezione con via Scafarelli in direzione di via Due Torri.

“Un disagio programmato – spiegano in una nota congiunta gli assessori Francesco Giuzio ed Enrico Torlo, rispettivamente delegati alla Viabilità e ai Lavori Pubblici – per consentire la realizzazione di una importante fase dei lavori per la realizzazione dell’impianto pedonale meccanizzato, che comporterà anche la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico.

La ditta esecutrice dei lavori, la Mancusi SPA ci assicura che i lavori termineranno intorno alla metà di gennaio.

Un piccolo sacrificio oggi, per una città più libera dalle automobili e più pulita domani!”.

Percorsi “alternativi”:

il traffico veicolare proveniente da via R. Acerenza e via B. Bonaventura direzione via Vescovado è deviato su via Runcini e via Scafarelli;