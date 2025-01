Potenza, rifacimento del manto stradale in via Ciccotti: le indicazioni per la viabilità

Il Comune di Potenza fa sapere:

“Continua l’intervento di rifacimento del manto stradale in via Ciccotti; ad essere interessato dalla seconda parte dei lavori è il tratto viario che va dalla intersezione rotatoria via Ciccotti – via Lazio alla intersezione rotatoria ‘Rondò 3 Cancelli’.

Per questo motivo l’assessore alla Viabilità Francesco Giuzio comunica che dal 7 gennaio 2025 il tratto di strada interessato resterà chiuso al traffico veicolare in direzione Santa Maria.

Ipotizziamo di chiudere l’intervento entro il prossimo 10 gennaio.

Consigliamo agli automobilisti di utilizzare i percorsi alternativi già indicati, ovvero di percorrere:

via Emilio Colombo per quanti, provenendo da zona Ospedale – Macchia Romana si devono recare in Via Cavour;