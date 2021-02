Potenza: in provincia Vigili del Fuoco soccorrono una persona! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza con il personale del distaccamento di Lauria, in data 24.02.2021 alle ore 18:30 circa sono intervenuti per soccorso a persona in località Bosco Magnano nel comune di San Severino Lucano (Pz).

Un uomo recatosi a pescare nella località sopra indicata, scivolando ha riportato la frattura della gamba sinistra e subito ha chiamato il 118 per essere soccorso.

I VV.F. allertati dal 118 si sono prontamente portati sul posto e, congiuntamente al personale del Soccorso Alpino, è stato effettuato il recupero in sinergia per poter portare soccorso in maniera efficace e nel più breve tempo possibile, utilizzando tutta l’attrezzatura VVF in dotazione.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri, 118 e Soccorso Alpino.

Queste alcune foto.

