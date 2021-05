Potenza: in questa scuola si riscopre il valore del pane, bene primario per la Basilicata! Ecco il progetto

“Il pane e le donne nell’arte” nel Progetto “Le Città delle Donne”.

Se ne è discusso in un incontro-conferenza presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza.

Hanno introdotto ed aperto i lavori Maria Anna Fanelli Referente Stati Generali delle Donne della Basilicata/Progetto Le Città delle Donne nonché consigliera Nazionale e Presidente ANDE di Potenza e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Prof. Giovanni Latrofa.

Sono intervenuti in presenza la prof.ssa Flavia Longo, docente di Storia dell’Arte del Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco” di Potenza e la prof.ssa Monica Coppola, docente sempre di Storia dell’Arte del Liceo Pasolini di Potenza.

On line è intervenuta, invece, con una propria relazione, Isa Maggi referente Nazionale Stati Generali delle Donne, Marina Lilli Venturini presidente Ande Nazionale e Cristina Muntoni docente di storia della Sacralità femminile alla Scuola triennale di Arteterapia di Assisi.

Ampio l’excursus condotto dalla prof.ssa Flavia Longo che attraverso i secoli ha presentato suggestive opere che vedono protagoniste il pane e le donne nel mondo dell’arte.

La dott.ssa Cristina Muntoni ha ribadito, a sua volta, l’importanza del pane sancita da reperti archeologici, come la sacerdotessa offerente il pane in un rituale rappresentato in un bronzetto sardo dell’Età del bronzo, o l’uso ancora vivo di realizzare pani cerimoniali legati a particolari eventi della vita, alla morte o a celebrazioni misteriche che in Sardegna vengono realizzati con una incredibile maestria degna dell’arte orafa.

Spiega Maria Anna Fanelli:

“Ringrazio il Liceo Pasolini, il suo Dirigente Scolastico Latrofa e la prof.ssa Coppola per questa ospitalità così curata nel mettere a disposizione la scuola, gli studenti e tutto l’entourage.

Questo incontro rientra nell’ambito del progetto degli Stati Generali delle Donne e dell’Ande sul tema ‘Le Città delle Donne’ che ci sta vedendo operare dal mese di Marzo in altri grossi eventi ai quali hanno aderito oltre sessanta sindaci.

Andremo avanti ed attendiamo l’adesione anche di altri sindaci.

Il pane è un argomento dal simbolismo e dal grande valore anche in un terra come la Basilicata dove esso rappresenta un elemento centrale alla base della nostra nutrizione e racchiude tanti significati importanti.

Nel tema in questione, il pane e le donne nell’arte, abbiamo ripercorso le opere di pittori, scultori, incisori grazie ai quali ritroviamo il pane accanto a figure di donne.

Il tema discusso on-line ci auguriamo possa essere ripreso poi successivamente anche con Anna Maria Mauro Sovrintendente Museo Nazionale Ridola di Matera, con la giornalista Rosita Stella Brienza che sul pane ha fatto grandi lavori e attività e con Angela Vita, socia Ande di Potenza che presenterà il lavoro dal titolo Il Pane Perduto di Edith Brook, mentre invece Grazia Del Corso socia Ande Potenza presenterà la lotta delle donne per il pane in riferimento al tragico episodio svoltosi il 7 Aprile 1944 a Roma sul ponte di ferro.

Alla ripresa del tema potranno intervenire gli assessorati alle Pari Opportunità del Comune di Potenza e di Napoli nelle persone di Vittoria Rotunno e Maria Lippiello oltre all’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Stefania D’Ottavio, il sindaco della città di Potenza Mario Guarente, oltre a Pino Bruno presidente Confcooperative e Rosa Gentile presidente Confartigianato Matera.

Abbiamo ricevuto il patrocinio gratuito della Regione Basilicata, un grazie al presidente Bardi e all’assessore alle Politiche di Sviluppo Franco Cupparo.

Il patrocinio della Regione ci ha molto onorato così come l’adesione all’iniziativa offerto dalla Camera di Commercio di Basilicata, dall’APT Basilicata, dalla Confcooperative e dalla Confartigianato.

Ci auguriamo quindi di avere a Settembre nostri ospiti Michele Somma, Antonio Nicoletti, Rosa Gentile e Pino Bruno”.

Ecco le parole della prof.ssa Monica Coppola che ha presentato una significativa rassegna fotografica sul tema:

“Tutti i partecipanti alla conferenza hanno potuto riflettere sul significato del nostro bene primario, il pane, attraverso immagini scolpite, quadri, fotografie e comprendere come l’arte possa farci sentire più uniti”.

