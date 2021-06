Potenza: in questo Comune della provincia fa tappa uno dei più grandi pianisti al mondo! Ecco i dettagli

Uno dei più grandi pianisti al mondo farà tappa in Provincia di Potenza.

A dare la notizia il Sindaco di Latronico (PZ), Fausto De Maria:

“Immaginate soltanto per un istante un concerto di uno dei più grandi pianisti al mondo, in particolare Ludovico Einaudi, in un tardo pomeriggio d’estate nel nostro bellissimo parco delle terme aspettando il tramonto!

Sarebbe un sogno pazzesco per gli appassionati di musica classica!

Ed invece sarà realtà il 6/08/2021 alle ore 18:30.

Hanno ufficializzato le date del suo tour tra le quali risulta Latronico, unica tappa lucana.

Un ringraziamento anche a Nico Ferri per questo grande risultato!

Ecco il tour pubblicato pochi minuti fa sul sito ufficiale dell’artista: https://ludovicoeinaudi.com”.

Ludovico Maria Enrico Einaudi (Torino, 23 novembre 1955) è un compositore e pianista italiano.

Si è formato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano avendo come docente Luciano Berio nei primi anni ottanta.

Ha iniziato la sua carriera come compositore classico, e ha iniziato incorporando altri stili e generi, tra cui pop, rock, world music e musica popolare.

Ha composto le colonne sonore di numerosi film e trailer, tra cui Quasi amici (Fly, Una mattina) e Joaquin Phoenix – Io sono qui!, la miniserie Doctor Zivago, e Acquario nel 1996, per il quale ha vinto la Grolla d’oro per la migliore colonna sonora.

Ha anche pubblicato una serie di album da solista di pianoforte e orchestra, in particolare I giorni nel 2001, Nightbook nel 2009, e In a Time Lapse nel 2013. Taranta Project, un album collaborativo, è stato pubblicato nel maggio 2015, ed Elements è stato distribuito nell’ottobre 2015.

Nel 2019 pubblica la raccolta Seven Days Walking pubblicando sette album in sette mesi e nel 2020, durante il periodo di lockdown, pubblica 12 Songs from Home, un insieme di brani suonati in casa direttamente sul suo piano verticale.

Nel settembre 2020 pubblica Einaudi Undiscovered, una selezione di brani rimasti nascosti alla notorietà durante la sua carriera su cui focalizzare l’attenzione dell’ascoltatore.a

