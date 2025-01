Potenza: in visita dal questore Giuseppe Ferrari l’On. Salvatore Caiata, deputato della Repubblica Italiana. I dettagli

“In qualità di deputato della Repubblica Italiana, sento il dovere di esprimere il mio pieno sostegno alle forze dell’ordine che ogni giorno operano con dedizione, professionalità e coraggio per garantire la sicurezza e la legalità sul nostro territorio.

Per questo ho ritenuto essenziale passare in visita con gli esponenti locali di Fratelli d’Italia Fazzari, Giuzio, Napoli, Galgano e Sarli presso il questore di Potenza Giuseppe Ferrari per esprimere tutta la mia vicinanza”.

Così dichiara in una nota il Presidente dell’InCE, On. Salvatore Caiata che aggiunge:

“Le forze di polizia sono fondamentali per il mantenimento dell’ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e la protezione dei cittadini.

In un periodo in cui le sfide sociali e le minacce alla sicurezza sono in continua evoluzione, il loro impegno non è mai stato così essenziale.

Purtroppo, troppo spesso assistiamo a ingiusti attacchi – come quelli recenti – nei confronti di chi, con grande sacrificio, si dedica a tutelare la nostra comunità.

È nostro compito, come politici e come cittadini, non solo riconoscere ma anche valorizzare il loro operato, garantendo che abbiano gli strumenti e le risorse necessarie per svolgere il loro lavoro nel modo migliore possibile”.