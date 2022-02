Potenza: incendio in una palazzina della provincia!

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Bella comunicano:

“Tanta paura e attimi di panico ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone residenti nella palazzina di Via Vittorio Emanuele, dove stamattina è divampato un incendio.

Il rogo ha interessato solo l’appartamento disabitato posto all’ultimo piano della palazzina che ha subìto qualche lieve danno al solaio di sottotetto in laterizio e non ha compromesso, fortunatamente, la stabilità globale dell’edificio.

L’incendio sembra divampato da una canna fumaria.

Ad intervenire sul posto il locale Comando Stazione Carabinieri che prontamente e precauzionalmente, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Pescopagano, ha fatto sgomberare gli inquilini residenti nelle abitazioni sottostanti.

Dopo circa due ore di intenso lavoro in una situazione assai complicata, i vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre, sono riusciti a domare l’incendio e bonificare le superfici interessate dal rogo.

Tutte le famiglie sono rientrate in casa, tranne una famiglia con quattro minori che è stata provvisoriamente alloggiata nel B&B più vicino.

Il nostro più sincero ringraziamento per il loro pronto intervento e per le attività svolte con professionalità al Maresciallo DE PADUANIS, al maresciallo ROCCO e all’appuntato ZEVERINO del locale Comando Stazione Carabinieri.

Ringraziamento che estendiamo al Capo reparto OBBEDIO Roberto, al capo squadra GIOIA Paolo, ai vigili esperti LORUSSO Vito, MATERA Gionathan e PASCALE Stefano del Comando Vigili del Fuoco di Pescopagano e ai vigili esperti VIOLA Patrizio, SANTARSIRIO Carmine, NARCISIO Leonardo e D’ONOFRIO Carlo del Comando Vigili del Fuoco di Potenza, per aver domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile.

Esprimiamo vicinanza e piena solidarietà alle famiglie e ai proprietari delle abitazioni coinvolte in questo drammatico episodio, da parte nostra e dell’intera comunità”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)