Calcio, Francavilla-Potenza: ecco come si è conclusa la partita

Si è appena concluso, allo Stadio “Nuovarredo Arena”, il match Virtus Francavilla Calcio–Potenza, valido per la 25esima giornata del girone C di Serie C.

Prima della gara, l’amministratore delegato del Potenza Calcio ha consegnato alla Virtus Francavilla Calcio il New Block System personalizzato, come segno di amicizia e sportività.

Il gol del vantaggio potentino è arrivato al termine della prima frazione, da Sepe.

Nel secondo tempo la rimonta del Francavilla:

6′ Patierno

20′ Autorete di Matino

41′ ancora Patierno

47′ Prezioso

La partita è finita con un risultato di 4-1.

Forza Potenza, non mollare.

Di seguito risultati e classifica.

