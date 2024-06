Potenza: la città ricorda Domenico, strappato alla vita troppo presto. L’iniziativa

“Domenica 16 Giugno 2024 si rinnova l’appuntamento per tutti, in Piazza Don Bosco, per la Stradonbosco con Domenico: manifestazione di sport e aggregazione in spirito salesiano per ricordare la prematura e tragica scomparsa di Domenico Lorusso, giovane cresciuto e formato nell’oratorio, ormai amico di tutti; la comunità ha voluto legare il suo nome a questa sempre bella manifestazione”.

La Podistica Potenza, come da sapere in una nota:

“da sempre vicina e solidale a questo evento, sarà presente con tantissimi atleti per rendere omaggio a Domenico.

#iltuosorrisoèlamiapace.

Gli iscritti alla podistica potenza possono comunicare la propria adesione al Presidente oppure registrare la propria iscrizione direttamente sul link qui di seguito.

https://forms.gle/wemRt42CxYLonf9x5″.

Di seguito la locandina con i dettagli.