Potenza: la dott.ssa Tortorelli è il nuovo Dirigente della DIGOS. Auguri di buon lavoro

Si è insediato il nuovo Dirigente della DIGOS, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott.ssa Claudia Tortorelli che sostituisce il Vice Questore della Polizia di Stato dott. Lorenzo Guarnaccia, trasferito alla Questura di Avellino.

A presentarla è stato il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari nel corso della conferenza stampa, tenutasi, in data odierna, presso la sala riunioni “Giambattista Rosa” della Questura.

Di origini lucane, laureata in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, la dottoressa Tortorelli ha esercitato per un breve periodo la professione forense per poi entrare a far parte della Polizia di Stato nel 2013, come allieva del 104° corso per Commissari della Polizia di Stato.

A conclusione del corso, è stata assegnata alla Questura di Belluno dove ha prestato servizio come Reggente presso la Divisione Anticrimine e, per un periodo, come Dirigente della Squadra Mobile e Dirigente del Commissariato di Cortina d’Ampezzo.

Trasferita presso la Questura di Catanzaro, ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto alla Squadra Mobile quale responsabile della sezione reati contro il patrimonio e contro la P.A., nonché della sezione reati contro la persona, sessuali e in danno di minori.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)