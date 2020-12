Potenza, la Scuola incontra le imprese! Ecco il progetto

Le restrizioni imposte dalla pandemia hanno annullato di fatto la possibilità di compiere viaggi d’istruzione, scambi culturali, mini Erasmus e visite guidate, tutti rigorosamente progettati e organizzati dal “da Vinci-Nitti” nei precedenti anni scolastici.

Le privazioni, benché motivate da una giusta causa, producono delusione negli adolescenti, desiderosi di vivere esperienze formative insieme ai compagni di scuola.

Mai come in questo delicato momento, quindi, la scuola assolve il doveroso compito di guidare i giovani a trovare un equilibrio nelle radicali trasformazioni della loro realtà quotidiana.

Questo è l’impegno principe del Da Vinci-Nitti di Potenza, che ha approfondito l’accezione del viaggio, inteso non solo come spostamento da un luogo a un altro, ma anche come ricerca, esplorazione, occasione per costruire itinerari alla scoperta del proprio Istituto Scolastico.

Il viaggio è reso affascinante dall’uso di dirette Facebook sulla pagina istituzionale e di video sul canale Youtube della scuola.

L’uso di questi social media, molto vicini agli studenti e alle studentesse, rappresenta una sfida e un’opportunità di ricreare un equilibrio ambizioso nelle giornate scolastiche fatte di lezioni, di video lezioni e di videoconferenze a tema, come quella che avrà luogo sulla piattaforma meet di Gsuite for Education martedì 22 Dicembre, alle ore 12.00, proprio sul ruolo del turismo nella valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nell’ambito del progetto “La scuola incontra le imprese, Lux emozioni in viaggio”, pensato dalle docenti dell’indirizzo Turismo dell’IIS Davinci-Nitti di Potenza e Brienza.

Il tour proseguirà con gli Open Day a domicilio calendarizzati per gennaio 2021.

In attesa del prossimo tour del 15 gennaio 2021, si può ancora seguire il primo appuntamento del 19 dicembre, in differita, dall’Home page del sito www.davinci-nitti.edu.it.a

