Potenza: la Società di Pediatria sceglie la nostra città per il messaggio a studenti e famiglie di tutta Italia. I dettagli

“Recentemente il Programma Umanitario ‘Mens sana in corpore sano’, promosso dalla Regione Basilicata, a cui ha aderito anche il Comune di Potenza, impegnandosi ad inserirne le azioni nella Programmazione comunale, ha ricevuto l’autorevole Patrocinio della Società Italiana di Pediatria (SIP) che si è resa disponibile a collaborare per promuoverlo con un Messaggio Benaugurale agli studenti e alle famiglie di tutta d’Italia, scegliendo, come luogo di lancio, proprio la Basilicata e, in particolare, il suo capoluogo, Potenza Città Europea dello Sport 2021″.

Ad annunciarlo è Mario Guarente, Sindaco di Potenza che comunica:

“L’iniziativa verrà presentata in una Conferenza Stampa che si terrà alle ore 10:00 di Mercoledì 23 Settembre nella Sala dell’Arco nel Palazzo di Città che vedrà anche la presenza del Sindaco dei Ragazzi di Potenza Maria Sole Somma, che rappresenterà tutti gli studenti italiani, degli assessori Sagarese e Galella, e del coordinatore regionale del

Programma umanitario Tomangelo Cappelli.

L’incontro a cui sono stati invitati a partecipare in streaming l’UNIBAS, tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, il MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), avrà carattere nazionale, per la presenza da remoto, di rappresentanti di organi statali e regionali che hanno già aderito all’iniziativa, tra cui:

il prof. Pietro Ferrara, Delegato Nazionale della Società Italiana di Pediatria;

la dott.ssa Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità;

dott.ssa Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità Regione Basilicata;

dott. Vincenzo Giuliano, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

dott.ssa Angela Granata, presidente UNICEF Basilicata;

dott.ssa Antonietta Stumpo, Consigliera di Parità regionale Calabria;

dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità regionale Campania;

dott.ssa Leontina Lanciano, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Molise;

avv. Andrea Nobili, Garante regionale dei diritti della persona Regione Marche .”

Pietro Ferrara, Delegato Nazionale della SIP, esprime:

“grande apprezzamento per il programma ‘Mens sana in corpore sano’ che, verrà inviato a tutti i Pediatri della SIP, sia per la sua visione educativa che rinsalda il legame tra Scuola e Sanità e sia per aver evidenziato la fondamentale funzione dell’allattamento al seno, ritenuto Regola Aurea della Pedagogia e prima Lezione Sapienziale dell’Arte di Vivere una Vita che Vale.

Sono certo che lo sforzo organizzativo messo in atto per questa bella iniziativa sarà ampiamente ripagato in quanto rappresenta un’occasione speciale per ridare dignità ai Bambini e ai Giovani che se coinvolti, nel modo giusto, possono diventare protagonisti del cambiamento esprimendo tutte le loro potenzialità di cui la società ha un gran bisogno, ora più che mai, per superare la grave crisi in atto”.

Gli assessori comunali alle Scuole e Rapporti con l’Università, Alessandra Sagarese, e al Turismo, Alessandro Galella, dicendosi orgogliosi della scelta di Potenza da parte della SIP sono convinti che:

“questo evento con protagonisti Giovani e Famiglie sarà esaltato dallo spirito di comunità, dal senso civico e di appartenenza e dall’orgoglio dei potentini e contribuirà a rinforzare il ruolo di capoluogo di regione di Potenza che potrà divenire, così, modello ideale di buone pratiche da trasmettere agli altri comuni lucani e, si spera, alle altre regioni italiane anche in previsione di Potenza Città europea dello Sport 2021.

Tomangelo Cappelli evidenzia:

“In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo la riapertura delle scuole, quest’anno, assume un significato ancora più profondo che richiede uno sforzo comune per assicurare la massima assistenza ai giovani, alle famiglie e agli operatori scolastici e per fronteggiare l’emergenza dovuta alla pandemia con l’adozione di tutte le misure di prevenzione sanitaria, con il rispetto delle regole elementari di tutela della salute, di igiene e profilassi per il ben/Essere del Corpo e della Mente.

Ma per raggiungere i risultati sperati è indispensabile cercare di trasformare in opportunità le tante difficoltà dovute alla ‘crisi’ (da ‘krisis’ che significa ‘difficoltà’ ma anche ‘opportunità’) puntando su un Modello di Sviluppo Eticosostenibile improntato sui principi universali e sulla valorizzazione della Scuola per il raggiungimento del Bene Comune e di una più alta e diffusa Qualità della Vita, coinvolgendo direttamente i Giovani, imparando ad ascoltarli, per comprenderne i desideri e le speranze, renderli capaci di affrontare e superare i problemi e gli ostacoli

quotidiani, aiutarli a soddisfare i bi/sogni e realizzare i sogni.

Questo l’obiettivo del Programma Umanitario ‘Mens sana in corpore sano’ che è finalizzato ad attuare concretamente la Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza attraverso specifici Laboratori ed Itinerari Emozionali, già sperimentati da diversi anni, mirati a trasformare il modus vivendi in Ars Vivendi educando i giovani, fin dalla tenera età, a stili di vita più sani, corretti e armoniosi, improntati su una visione epifanica della Vita, nel rispetto delle Persone e dell’Ambiente per permettere a tutti, attraverso l’Arte, di fare della Vita stessa un’Opera d’Arte.

Il Messaggio benaugurale che sarà diretto a tutti gli studenti e le famiglie d’Italia si propone di infondere maggiore tranquillità e ottimismo puntando proprio sulla Magia della Fanciullezza, uno stato dell’animo indispensabile per ridare dignità ai Bambini e ai Giovani coinvolgendoli in prima persona, in un intenso processo di sensibilizzazione culturale per renderli EROI DI UNA MISSIONE DI FELICITÀ molto ambiziosa: ‘ADOTTARE’ GLI ADULTI per ritrovare il senso profondo dell’esistenza e indurli alle buone pratiche con la diffusione di comportamenti armoniosi, ben sapendo che sono i piccoli gesti quotidiani a rendere grande la vita. Nella speranza di poter contribuire concretamente a costruire solide fondamenta per la ripartenza del Paese e per avviare un processo di Rinascenza culturale ed economica, la Conferenza Stampa offrirà l’occasione per rafforzerà la Rete dei partners, in modo da potenziare i rapporti tra i comuni lucani, l’università e le scuole di ogni ordine e grado e stringere legami con le altre regioni per promuovere il programma umanitario ‘Mens sana in corpore sano’ e sottoporlo all’attenzione del Governo Nazionale e delle Regioni per garantirne una attuazione diffusa in quanto, per il suo carattere trasversale, si presenta come modello eticosostenibile esemplare di programmazione strategica, comune e condivisa, vera chiave per affrontare nel modo migliore il crd-19 e vincere la grande sfida contro la pandemia”.

