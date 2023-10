Potenza: l’Academy Basket è pronta a ripartire! Ecco la prossima sfida in programma

All’indomani del primo stop stagionale, l’Academy prova a ripartire.

L’occasione la offre il turno infrasettimanale in programma Mercoledì 1 Novembre (palla a due alle ore 20.00), ma l’avversario è un altro di quelli da prendere con le pinze, ovvero una Pallacanestro San Michele Maddaloni reduce da tre vittorie nelle prime quattro uscite ufficiali in stagione.

Il roster guidato dal confermato coach Roberto Castaldo ha vinto le gare interne con Antoniana e Portici 2000, intervallate dall’unica battuta d’arresto in casa della University (86-73) per poi vincere in volata a Casapulla, mentre recupererà mercoledì 8 Novembre il confronto interno con Sant’Antimo.

Sensibilmente rinnovato, almeno negli uomini chiave, il quintetto casertano, col solo Pascarella (in un positivo stato di forma soprattutto dall’arco dei 6.75, con 13 canestri pesanti già segnati finora) – in cabina di regia – confermato in uno starting five che combina la giusta dose di esperienza e freschezza sia tra gli esterni che nei lunghi, dove con l’ottimo Cecere (oltre 17 punti di media) è arrivato a far coppia da due gare un autentico crack della categoria quale Sinisa Cvetanovic, mentre tra gli esterni va in doppia cifra Cavalluzzo (12) e segna 9 punti per gara Porfidia.

Come già accaduto lo scorso anno – una vittoria per parte nel rispetto del fattore campo – è lecito aspettarsi una partita dagli interessanti spunti tattici offerti dallo staff tecnico ospite, contro il quale l’Academy dovrà soprattutto evitare le disattenzioni difensive costate abbastanza care nei due quarti centrali del match di Caiazzo.

Conferma Danilo Lorusso, rientrato proprio domenica dopo un infortunio al dito:

“Abbiamo avuto l’ulteriore conferma della difficoltà di un campionato in cui, soprattutto in trasferta non possiamo permetterci cali di concentrazione e di concedere canestri troppo semplici agli avversari, tuttavia, pur non nella nostra giornata migliore, siamo arrivati ad un passo dal completare la rimonta su un campo difficile e da questo dobbiamo ripartire per avere la meglio su una squadra altrettanto attrezzata quale Maddaloni”.

Palla a due, con ingresso gratuito, alle ore 20.00 al PalaPergola agli ordini dei signori Petrisco e Daniele di Avellino.a

