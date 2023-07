Potenza, l’Academy Basket ingaggia l’argentino Tiziano Borioni Mansur! In bocca al lupo

29 Anni, guardia – play di 183 cm, Tiziano Borioni Mansur è il primo giocatore argentino nella giovane storia dell’Academy.

L’atleta sudamericano, ma di passaporto spagnolo, proviene dalla EBA iberica disputata con la canotta del CB Daimiel, dopo aver conquistato la promozione l’anno precedente con la stessa maglia, ed ha colpito lo staff potentino per la capacità di ricoprire indifferentemente i due ruoli di play e guardia, la leadership offensiva nel creare vantaggi ed imbeccare i compagni, senza trascurare delle doti realizzative che ne fanno un giocatore di sicuro affidamento per la stagione che verrà.

Nato a Villa Carlos Paz e scelta la numero 20 anche in onore di Emanuel Ginobili, Tiziano ha conquistato per due volte la promozione nel torneo Federal argentino con la canotta del Club Atletico Bell, prima di approdare appunto in Spagna, dove ha trascorso le ultime due stagioni sportive.

Rappresentato da Pablo (ex Melfi e Bernalda) e Demian Filloy, fratelli maggiori dell’Ariel che ha vestito anche la canotta della nostra nazionale, il neoacquisto dell’Academy ha commentato così la sua prima firma italiana:

“Sono entusiasta di poter giocare la mia prima stagione in Italia, quando due anni fa sono arrivato in Europa ho da sempre avuto l’obiettivo di venire qui, perché la considero una lega molto forte e competitiva, quindi quest’anno si è presentata l’opportunità e ho pensato subito di sfruttarla.

Non ho dubbi che sia io che la squadra lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi e rendere soddisfatti i tifosi: considero questo un passo molto importante per la mia carriera e non vedo l'ora di cominciare".

