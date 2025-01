Potenza: l’Academy Basket pronta per la prima trasferta del 2025. In bocca al lupo ragazzi

La terza ed ultima gara di questa settimana porta l’Academy alla volta di Fasano, per la prima trasferta del 2025.

Sul parquet del Tensostatico di Via Galizia, vero fortino sul quale sono passate solo Assi Brindisi (90-97) e Mesagne (70-75) e dove la squadra pugliese ha mietuto anche vittime eccellenti come Lecce all’esordio (80-79), va in scena un vero e proprio scontro diretto.

Le due vittorie interne consecutive con Trani e Francavilla hanno permesso ai rossoblù di salire a quota 14 in classifica, sopravanzando di due lunghezze Fasano e Foggia, ovvero proprio i campi su cui la squadra allenata Giovanni Putignano affronterà le prossime trasferte, intervallate dall’altrettanto importante match casalingo con Molfetta.

Non inganni, tuttavia, la classifica, perché Imsandt e compagni hanno perso abbastanza nettamente solo in casa di Castellaneta (94-62) in un campionato in cui, al contrario, hanno giocato alla pari – a dispetto della giovane età di buona parte del roster – praticamente al cospetto di ogni avversaria, impreziosendo il cammino violando il parquet di Monteroni (64-77) per iniziare al meglio il nuovo anno.

Prova ulteriore ne è, del resto, anche la spettacolare partita dell’andata, in cui, in rimonta, l’Academy si impose 85-82 riuscendo ad arginare la scarica di triple avversaria (furono 16 in totale), dopo aver sciupato un vantaggio in doppia cifra in chiusura di primo tempo ed essersi trovata anche a -7 sul finire di terzo quarto.

La classe ed esperienza di Imsandt (17.8 ppg), la straripante energia di Musa (21.2) e la capacità di dare equilibrio di Raicevic (10.3) sono basi solide su cui poggia un roster per il resto composto da atleti non al di sopra dei vent’anni, ma che sta onorando nel modo migliore anche il suo secondo campionato consecutivo di Serie C.

Le insidie della trasferta di domani sono quindi ben chiare in casa potentina, con l’auspicio di recuperare le energie supplementari spese nel recupero di metà settimana e confermare la consistenza difensiva che Davide Tolino e compagni sembrano aver acquisito nel corso delle ultime partite.

Un’arma essenziale, oltre ad una maggiore controllo del ritmo che aiuti a non dilapidare i vantaggi acquisiti (era +16 sul finire di terzo quarto con Francavilla), per provare ad uscire dal fortino biancoblu con due punti che davvero potrebbero cambiare il volto alla stagione potentina.

“Ci attendo un altro test cruciale, sul parquet di una squadra che trae grande energia e supporto da un pubblico molto caloroso, il che ci darà l’occasione per metterci alla prova sotto pressione – commenta proprio il nuovo pivot rossoblù – sono certo che sarà una partita intensa sotto l’aspetto fisico – tattico, ma allo stesso tempo combattuta e spettacolare, che noi daremo il massimo per portarla a casa”.

Dopo il fisiologico primo assaggio con la nuova maglia contro Trani, Tolino è stato grande protagonista (13 + 11) della vittoria su Francavilla, dando subito prova della sua presenza a presidio dei tabelloni:

”Sono molto contento della partita di mercoledì; una vittoria emozionante per me e per la squadra, che mi ha permesso subito di integrarmi rapidamente con il gruppo e familiarizzare con gli schemi d’attacco – conclude il ventiduenne di origini partenopee – il risultato finale è stato fondamentale, perché ci ha portato due punti pesanti contro un avversario ostico, difficile da affrontare e che ha dimostrato la sua forza e determinazione”.

Si gioca alle ore 18.00 presso il Tensostatico di Via Galizia a Fasano agli ordini dei signori Emanuele Agresta di Brindisi e Giovanni Russo di Mola di Bari.