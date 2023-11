Potenza, l’Academy Basket ritorna alla vittoria! Bravissimi

L’Academy torna a vincere nell’infrasettimanale di Ognissanti, superando al PalaPergola una Pallacanestro San Michele Maddaloni priva di Cvetanovic, uscito anzitempo per infortunio dalla gara di Casapulla.

Quinta vittoria in sei partite per i potentini, che dopo il turno di riposo previsto per questo weekend, torneranno a giocare nuovamente sul parquet amico al cospetto di una Academy Parete finora unica imbattuta del torneo.

I lucani ci mettono qualche minuto a carburare (2-8; 4-11) ma poi, come accaduto nella precedente esibizione casalinga con Matese, piazzano un break stavolta di 18-0 che lascia per lunghi otto minuti senza punti gli avversari, con il capitano Peppe Pace autore di 11 punti già nel primo quarto.

L’apporto della panchina (nove punti per Cagnacci e sei per Labovic già a metà gara) è nuovamente incisivo e permette alla squadra di casa di dilatare il suo vantaggio anche con le triple in transizione di Esposito, doppiando i casertani poco prima della pausa lunga.

Il secondo tempo, di fatto, si gioca senza ulteriori stravolgimenti, con la tripla di Borioni (60-33 al 29’) che aggiorna nuovamente un massimo vantaggio ulteriormente ritoccato, nel finale, dai liberi di Vece, bravo ad innescare nell’azione precedente anche la tripla di Leo Serra.

L’Academy sale così a quota 10 e chiude con un bilancio largamente in attivo la sua prima metà di girone d’andata.a

