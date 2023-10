Potenza: l’Academy Basket supera quota 100 e batte anche Matese! Avanti così

20-0 di break a cavallo dei primi due quarti e 37 punti dalla panchina: l’Academy vince da Academy e coglie il suo quarto successo consecutivo in questo inizio di campionato, superando quota 100 sulla temuta Matese.

Bastano pochi minuti ai potentini per assumere il controllo della partita, la squadra ospite scappa fino al 10-15 (6’), ma poi viene letteralmente tramortita da un parziale come al solito costruito sulla difesa, da cui Banin e compagni traggono spunto per scatenarsi in transizione e scaldare le mani anche dall’arco (saranno 14 le triple messe a segno a fine gara).

In un amen – meno di cinque minuti – i matesini – privi di Gazzillo – vengono doppiati (30-15), anche perché Borioni distribuisce assist (saranno otto nel solo primo tempo) giocando magistralmente il pick and roll, i lunghi sono un muro difficilmente valicabile in difesa e l’apporto di Labovic e Cagnacci entrando palla panchina è subito incisivo.

E’ proprio un recupero del montenegrino, convertito in contropiede, a sancire il massimo vantaggio temporaneo prima della pausa (51-29).

Coach Iuliano prova a mischiare le carta allungando la difesa a tutto campo, schierandosi poi a zona ma riesce a risalire solo fino al -15 (56-41), poi si riaccende uno scatenato Banin (10/13 al tiro totale) e le triple di Esposito e del neoentrato Naddeo dilatano addirittura a +28 (78-50) il vantaggio di casa ad inizio quarto periodo.

La partita sostanzialmente si protrae solo in attesa della sirena finale, coach Bochicchio coglie l’occasione per distribuire ulteriori minuti anche ai più giovani di una squadra che, però, mantiene un atteggiamento positivo fino al termine, scollinando oltre quota 100 con un rimbalzo offensivo di Labovic (aggiornato a +29 il massimo vantaggio) esattamente come accaduto la scorsa settimana ad Ischia.

L’Academy, quindi, si prende i meritati applausi di un PalaPergola divertito da una prestazione di squadra (cinque in doppia cifra) e a tutto campo non così scontata a soli quattro giorni dal recupero con Sant’Antimo: il miglior viatico per approcciare in testa alla classifica in coabitazione con Parete la sempre difficile trasferta di Caiazzo.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)