Potenza: l’Academy esce vittoriosa dalla trasferta di Barletta! Complimenti

L’Academy esce vittoriosa dalla trasferta di Barletta: 58-54 per la seconda affermazione esterna in campionato.

Torna a vincere anche in trasferta l’Academy, che non senza qualche fatica finale, passa sul parquet di Barletta e sale a quota otto in classifica.

Devono vincerla un paio di volte i rossoblù, che dopo essersi fatti raggiungere e sorpassare sul finire di secondo quarto, vanno anche +17 nei minuti finali, ma complici tre triple consecutive di Falcone rischiano di vanificare tutto, salvo chiuderla dalla lunetta e confezionare il quarto successo stagionale.

In casa di una Frantoio Muraglia peraltro priva del suo leader offensivo Galantino, l’Academy parte con il piglio giusto ispirata da quattro punti di Laquintana e cinque di Malkic, la tripla di Buldo doppia i padroni di casa (7-14 al 6’) e dopo un timeout provvidenziale chiamato da coach Gallo, la seconda realizzazione dall’arco del rientrante Acuna fissa il punteggio sul 22-14 proprio sulla sirena del primo quarto a favore dei rossoblù.

La zona crea, però, più di qualche grattacapo all’attacco potentino, che si fermerà a soli cinque punti segnati nel secondo periodo, complice anche qualche errore di troppo nel pitturato, causato da una poca aggressività e concretezza al momento di concludere.

I locali non si fanno pregare, Serino è una presenza costante nell’area colorata, ma prima Mastrodonato da 3 e poi Caceres con l’aiuto del tabellone operano il sorpasso sul 28-27 con cui si va a metà gara.

Il cambio d’inerzia dopo l’intervallo lungo non si fa attendere, l’Academy non concede canestri agli avversari per i primi cinque minuti abbondanti di partita e viene ancora guidata da Laquintana, che prima segna cinque punti consecutivi ad inizio quarto e poi manda a bersaglio due canestri dai 6.75 in transizione, più il libero per un tecnico alla panchina avversaria che vale il 33-48.

La partita sembra decisa con qualche minuto d’anticipo e i due coach lavorano anche con le rispettive panchine, l’Academy tocca anche il +17 (35-52) e con la terza tripla di Acuna (43-57 con 90’’ sul cronometro del match) prova a mandarla in archivio, ma il solito poco cinismo, stavolta tramutatosi in una serie inspiegabile di palle perse, tiene in vita Barletta.

Tre triple praticamente in fila di Falcone, l’ultima delle quali con l’aiuto del tabellone, ricuciono lo strappo fino al 54-57 a pochi secondi dal termine, poi Petronella segna almeno il primo dei due liberi su fallo sistematico avversario: quanto basta per evitare guai peggiori e mandare in archivio la seconda sospirata vittoria esterna stagionale.

Barletta Basket – Academy Basket Potenza 54-58 (14-22; 28-27; 33-48)

Barletta: Fiorella, Di Leo ne, Sasso, Mastrodonato 7, Falcone 11, Serino 30, Doronzo, Caceres 6, Albino ne, Delvecchio, De Girolamo ne, Santoro. All. Scoccimarro

Academy: Vece, Pace 4, Petronella 9, Labovic 3, Joksimovic, Malkic 9, Acuna 11, Buldo 5, Laquintana 17, Doglio ne, Rosa ne, Guglielmi. All. Gallo, Ass. Della Monica

Arbitri: Ricciardi e De Pascalis.