Potenza, lavoro senza garanzie: due giornate dedicate alla lotta al precariato. I dettagli

Saranno due giorni ricchi di appuntamenti quelli che la Uil Basilicata ha organizzato per i prossimi 8 e 9 Novembre, in piazza Guevara a Potenza, con una serie di incontri in cui il tema dominante sarà la tutela dei “lavoratori fantasma”.

Il cartellone, come precisa ansa, è stato presentato dal segretario generale lucano, Vincenzo Tortorelli, che ha evidenziato come in Basilicata siano state nel 2023 “circa 35 mila le attivazioni di lavoro precario, non stabile né duraturo”.

Tortorelli continua:

“Tanti altri invisibili nascono dalle crisi aziendali e dalle chiusure che purtroppo si stanno materializzando generando questi fantasmi del lavoro.

Metteremo al centro della discussione vari temi come quelli di Stellantis, dell’artigianato e dei lavoratori del mondo dello spettacolo“.

All’evento saranno presenti un track informativo, sei stand tematici e una serie di talk, ai quali prenderanno parte esponenti del mondo sindacale che ascolteranno le testimonianze dei lavoratori che completeranno il quadro dei due giorni potentini.