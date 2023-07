Potenza: Lazar Labovic inizia una nuova avventura con l’Academy Basket! I dettagli

Ci sarà anche Lazar Labovic nel roster dell’Academy 2023-24.

L’ala montenegrina classe 2001, 194 cm d’altezza, ha acquisito la formazione italiana attraverso i campionati giovanili disputati a Cremona – dove ha debuttato anche tra i senior – e, a dispetto dell’ancora giovane età, ha maturato già significative esperienze nei campionati di serie C, oltre che con i cilentani, anche con le canotte di University Potenza e Lamezia, dove ha disputato l’ultima stagione, realizzando 7.2 punti di media con un high di 27 contro la capolista Power Salerno.

Giocatore di grande energia, intensità ed impatto sui due lati del campo, Labovic si era già aggregato all’Academy, una volta terminato il campionato di C Gold, per dare man forte al gruppo nella parte decisiva della scorsa annata, entrando adesso anche ufficialmente nell’organico che parteciperà alla prossima C unica:

Commenta il nuovo numero 8 potentino:

”Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Potenza, non vedo l’ora di cominciare la stagione e di conoscere e lavorare con la squadra ringrazio Coach Bochicchio e la società per la fiducia che mi ha mostrato, conoscendo già l’ambiente ed alcuni compagni spero si creerà un bel gruppo di ragazzi con la voglia di lavorare e migliorare sempre e dare tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati”.a

