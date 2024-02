Potenza: “le elezioni in Sardegna sono l’inizio di “una storia nuova” anche per la Basilicata”. I dettagli

“L’elezione di Alessandra Todde in Sardegna segna “una storia nuova” per la Sardegna e può rappresentare l’inizio di una storia nuova per la politica italiana”.

Lo dichiarano i consiglieri del comune di Potenza Michele Beneventi e Enzo Stella Brienza, del gruppo “Potenza Prima”, che prosegue:

“È un successo determinato anche dalle caratteristiche della candidatura, innovativa e capace di attirare consensi anche oltre le liste che rappresentava, ma anche della coalizione che l’ha sostenuta, in cui il civismo è stato decisivo (circa il 15% del consenso totale di Todde),il processo di ascolto dei cittadini è stato lungo e reale e la politica ha fatto davvero gioco di squadra.

Noi in Basilicata abbiamo intuito da tempo che la strada giusta è questa, si tratta adesso di proseguire senza indugi.

Anche per questo, dopo la decisione di Angelo Chiorazzo di candidarsi, abbiamo caldeggiato le primarie di coalizione.

Non sappiamo se il tempo sia finito per perseguire questa soluzione, di sicuro ce n’è rimasto poco.

Di certo la Sardegna ci dice che facendo le cose per bene, perseguendo un’unità basata sulla condivisione dei programmi e con una candidatura autorevole, senza improvvisazioni e conigli cacciati all’ultimo secondo (come fatto dalla destra in Sardegna) si può vincere, anche considerando la pessima gestione Bardi e il forte desiderio di cambiamento che ne consegue in larghe parti della società civile lucana”.