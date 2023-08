Potenza: le ragazze della PM Volley pronte per il prossimo campionato di Serie C femminile. In bocca la lupo

Continua il lavoro di costruzione in casa PM Gruppo Macchia Potenza in vista del prossimo campionato di Serie C femminile.

Il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani, dopo la conferma dello staff tecnico con coach Marco Orlando a guidare nuovamente la prima squadra con al suo fianco coach Elena Ligrani e i giovani Renzo Capece e Gabriele Perna come assistenti, è tempo di conferme anche per quanto riguarda il roster.

La prima conferma è per il capitano Livia Di Camillo, schiacciatrice potentina classe 1992 di esperienza e che vestirà ancora per una stagione la canotta della PM Gruppo Macchia Potenza.

Quella di Di Camillo è una riconferma preziosissima per il roster rossoblù che oltre ad avere a disposizione una validissima giocatrice saprà guidare lo spogliatoio con la solita grinta e determinazione.

E a proposito di grinta e carattere arrivano ancora altre conferme con altre due veterane nonostante la giovane età.

Confermate anche l’universale Gabriella Verrastro classe 1998 e per il libero Giada Giacomino classe 1997, altri due elementi di esperienza dentro e fuori dal campo e che hanno sposato ancora il progetto PM Gruppo Macchia anche per la stagione che prenderà il via a breve.

Nei prossimi giorni altre conferme e nuovi arrivi selezionati dallo staff tecnico e che saranno a disposizione di coach Orlando per l’inizio della stagione.a

