Potenza, locali commerciali e alloggi a Bucaletto: “Un passo avanti a livello sociale e civile per la nostra città” le parole…

Il Consiglio comunale, nella giornata di ieri, 2 Marzo 2020, ha approvato a maggioranza la delibera relativa alla costruzione di 5 fabbricati, per un totale di 70 alloggi e 10 locali commerciali, nel quartiere di Bucaletto.

Questo il commento del capogruppo di Forza Italia, Fabio Dapoto:

“La proposta prende le mosse dalla necessità di accelerare i tempi sulla cessione del terreno ad ATER Potenza, per poter poi iniziare la fase di edificazione degli alloggi da destinare esclusivamente agli abitanti degli ex prefabbricati del quartiere”.

Dapoto si ritiene soddisfatto del lavoro svolto in Terza Commissione e, da sostenitore attivo della questione, ribadisce:

“Era da troppo tempo che si aspettava un cambiamento così significativo nella nostra città.

Solo grazie all’importante sinergia che si è creata tra l’ATER, il Comune e la Regione Basilicata che si è gestito al meglio e in tempi celeri la scottante questione della realizzazione dei 70 alloggi nella cosiddetta area 7 di Bucaletto.

Oggi possiamo affermare di aver vinto una partita importante e siamo fieri di aver contrastato le azioni inutili delle opposizioni.

Non si tratta solo dell’aera di Bucaletto, oggi abbiamo fatto un passo avanti a livello sociale e civile per la nostra città.

D’altrettanto valore sono state le azioni poste in essere dell’assessore Picerno e dell’assessore Vigilante in collaborazione con la Terza Commissione, dove tutti i commissari, soprattutto quelli di maggioranza, hanno giocato un ruolo fondamentale insieme al presidente della stessa e, dopo anni di non curanza, si è riusciti a far sgombrare l’area 7 di Bucaletto e ricollocare gli ultimi occupanti in nuovi alloggi.

Da qui in poi si agirà sempre di più per il bene della città e dei cittadini.

Nessuno potrà impedirci di fare il nostro dovere”.