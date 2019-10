Potenza: l’Ordinario Militare per l’Italia in visita al Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza

Nel pomeriggio di ieri, l’Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R. Arcivescovo Santo Marcianò, si è recato in visita al Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza di Potenza, presso la caserma intitolata al “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.”.

L’Ordinario Militare, al suo arrivo, dopo aver ricevuto gli onori di rito ed essere stato accolto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Antonio De Nisi, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri in servizio nel capoluogo lucano nonché della Rappresentanza Militare regionale.

Nella circostanza, S.E.R. Arcivescovo Santo Marcianò ha voluto rivolgere un ringraziamento per la silenziosa opera che quotidianamente le Fiamme Gialle sono chiamate a svolgere, sottolineando i profondi valori che l’Uniforme rappresenta per l’Italia ed i doveri di esemplarità morale che ogni militare del Corpo ha verso i giovani e la società civile.

Il Comandate Regionale ha ringraziato, a nome di tutti i Finanzieri dipendenti, l’Ordinario Militare per l’attestazione di stima e per la sua vicinanza al Corpo nonché per l’importanza che ricopre il supporto spirituale nella Guardia di Finanza, quale stimolo per continuare ad operare senza risparmio di energie nell’interesse della collettività.