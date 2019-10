Potenza Città Europea dello Sport 2021! Caiata: “Il riscatto della città passa da qui”

Come annunciato, sarà Potenza la Città Europea dello Sport 2021.

Ieri pomeriggio la conferma è arrivata con una email inviata da Hugo Alonso (segretario generale Aces Europe) indirizzata al nostro sindaco Guarente.

La consegna del riconoscimento è fissata per Lunedì 4 Novembre 2019 a Roma.

Parole di gioia quelle del Presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, il quale questa mattina ha dichiarato:

“Oggi comincia la giornata con una bellissima notizia che è arrivata ieri sera: Potenza Capitale Europea dello Sport 2021.

Complimenti a Mario Guarente, complimenti alla Giunta di Potenza, complimenti al consiglio comunale.

Il riscatto della città passa attraverso lo sport.

Noi lo sosteniamo già da un po’ di tempo e in quest’ultimo periodo abbiamo lavorato in questa direzione.

Adesso tutti insieme auspichiamo di fare un bellissimo lavoro per rinnovare la città e le sue attrezzature sportive e in nome dei valori dello Sport, far ripartire il riscatto del capoluogo di regione.

Forza Potenza, forza Capitale Europea dello Sport 2021″.