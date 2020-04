Potenza: Matteo Restaino è il nuovo Commissario cittadino di Forza Italia

Matteo Restaino è il nuovo Commissario cittadino di Forza Italia per la città di Potenza:

“Esprimo grande soddisfazione a titolo personale ed a nome di tutta lo squadra che ha lavorato e lavora da tempo per portare avanti la crescita ed il rinnovamento del Gruppo di Forza Italia (anche) nella città di Potenza.

Ringrazio il Commissario Regionale di F.I., Sen. Moles, per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona nell’avermi indicato come Commissario cittadino di Forza Italia nel Capoluogo di Regione, in un momento storico sociale così importante.

Un doveroso ringraziamento va diretto anche al Coordinamento Nazionale ed ai Coordinatori Provinciali del partito azzurro che, unitamente al Senatore Giuseppe Moles, hanno voluto investire in un progetto di rilancio dell’azione politica locale assai ampio e strutturato.

Mi preme infatti evidenziare che, appena sarà possibile, superata l’emergenza COVID-19, di concerto con il Commissario Regionale di F. I, è stato già programmato di formalizzare ritualmente la composizione dell’intero Coordinamento Cittadino, di amplissima composizione e che vedrà, grazie alla espressa volontà del Senatore Moles di lanciare e rilanciare anche i dipartimenti tematici, la possibilità di far partecipare fattivamente tutti coloro che a livello (prima di tutto) locale vorranno lavorare per il rilancio della città di Potenza e delle azioni politiche ed amministrative del capoluogo.

Con questo avvicendamento formale e con la nomina del Vice Commissario Cittadino, l’amico di sempre Fabrizio Fiorini, a cui va il mio personale augurio di buon lavoro, si completa anche la squadra di Forza italia a sostegno della città di Potenza, con l’auspicio di poter sempre lavorare in modo sinergico con i Consiglieri Comunali e con l’Assessore Comunale al servizio della cittadinanza e con la guida dei valori e degli ideali moderati che da sempre contraddistinguono Forza Italia.

Non è facile in questo momento di generale sofferenza trovare il modo di esprimere gioia per l’incarico ricevuto, ma spero di poter contribuire – con il mio impegno e con quello di tutta la squadra comunale azzurra – ad incidere nella vita politica, amministrativa e sociale in modo costruttivo e propositivo”.

