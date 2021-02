Potenza: nel ricordo di Nadia Toffa, sostegno a ricercatori e volontari in prima linea!

“NON È QUANTO VIVI… Ma COME VIVI!”:

Questa la frase dell’indimenticabile giornalista e presentatrice Nadia Toffa, assunta a motivo ispiratore della campagna vendita di una t-shirt ideata dalla Fondazione, che dall’inviata delle Iene ha assunto il nome e l’eredità di coraggiosa testimonianza, e subito accolta da Marika Padula.

Ne dà notizia la già Assessora del Comune di Potenza ed animatrice dell’incontro in streaming organizzato in occasione della GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO, il 4 febbraio scorso, con il contributo di specialisti ed esponenti del mondo dell’associazionismo, al fine di illustrare cosa si intende e come si realizza la prevenzione, diagnosi precoce e trattamento della malattia.

La Già Assessora infatti, a seguito dell’incontro, ha deciso di intraprendere in collaborazione con la Fondazione Nadia Toffa (che porta il nome della compianta giornalista delle Iene), una nuova azione a supporto della solidarietà in materia.

Nello specifico, in accordo con Margherita Rebuffoni, madre della giornalista e presidente della fondazione, ha avviato anche sul territorio lucano la vendita d’una maglietta, con la frase e la riproduzione d’un dipinto proprio della Toffa, i cui proventi saranno utilizzati a sostegno del mondo della ricerca oncologica nel nostro Paese.

Marika Padula dichiara:

“Questa iniziativa mira a replicare il successo dell’iniziativa della MAGLIETTA DELLA SOLIDARIETÀ da me promossa durante il mandato assessorile, e supportata dalla piena collaborazione di Maria Lucia Bitetto, Michela Consolo e Maria Raffaella Catena, rispettivamente volontaria, Presidente Unitasi Sottosezione Potenza e Vice Presidente Vivere Donna Onlus.

In quel caso, i proventi ottenuti hanno permesso- dalla prima ondata Covid-di donare al Comune di Potenza 15.000 euro, finanziando un bando a favore delle famiglie maggiormente bisognose’.

Ancora una volta, questa attività di volontariato, richiedendo un piccolo contributo da parte dei donatori, potrà permettere di sostenere il grande sforzo profuso da ricercatori e volontari in campo oncologico’.

Una prima vendita di magliette, sempre dedicata a Nadia Toffa e promossa dalla Fondazione, ha consentito, con un raccolto di 500.000 euro, di realizzare il reparto di Oncologia presso l’Ospedale di Taranto“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)