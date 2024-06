Potenza: nonna Rosina della provincia ha compiuto 100 anni! Auguri

La comunità tramutolese festeggia un’altra centenaria.

E’ un piccolo record quello di Tramutola dal momento che può vantarsi di avere più ultracentenarie in vita.

Nonna Rosina (Angelini), infatti, ha spento qualche giorno fa le 100 candeline alla presenza dei suoi familiari e parenti e va ad affiancarsi ad atre tre centenarie, nonna Maria di anni 100, nonna Antonietta di anni 102, nonna Matilde di anni 105, a conferma che Tramutola è un paese dove si vive bene ed a lungo.

L’Amministrazione comunale e tutti i Tramutolesi, partecipano con gioia e gratitudine a giornate di festa come questa perché gli anziani, specialmente i cittadini centenari, sono un patrimonio di saperi e memoria da tramandare, che se recepite con il giusto spirito dalle generazioni più giovani non possono far altro che portare benefici alla intera Comunità.

A Nonna Rosina e ai suoi familiari vanno gli auguri sinceri dell’Amministrazione comunale.